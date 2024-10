"Wollen da weitermachen": SC Freiburg stürmt Richtung Bundesliga-Spitze

Der SC Freiburg gewinnt gegen den FC Augsburg und klettert in der Tabelle der Fußball-Bundesliga weiter nach oben. Am nächsten Wochenende kommt es dadurch zu einem Top-Spiel.

Ein freudiges Lachen konnte sich Julian Schuster nicht verkneifen. "Definitiv die erste Halbzeit", antwortete der Trainer des SC Freiburg am späten Samstagnachmittag (19.10.2024) im Interview mit SWR Sport auf die Frage, was ihm an der Leistung seiner Mannschaft am besten gefallen habe. Genau die hatte kurz vorher mit 3:1 (3:0) gegen den FC Augsburg gewonnen und im ersten Durchgang drei Tore in nur zwölf Minuten erzielt.

"Da waren schon viele Dinge, wie wir sie uns auch vorgestellt haben", sagte Schuster. Sein Team habe zwar "ein paar Minuten gebraucht", um in das Spiel zu kommen – sei aber gleichzeitig geduldig geblieben. "Die Mannschaft hat weitergespielt und nicht versucht zu überdrehen."

Grifo, Lienhart und Günter treffen für den SC Freiburg

Vincenzo Grifo (34. Spielminute), Philipp Lienhart (37.) sowie Christian Günter (45.+1) hatten mit ihren Toren in einer furiosen Freiburger Drangphase für den 3:0-Pausenstand gesorgt. Im zweiten Durchgang, als der Sport-Club laut Schuster "einen Tick zu unsauber, nicht mehr klar und nicht mehr scharf genug" gewesen sei, verkürzte Augsburgs Torjäger Phillip Tietz auf 1:3 (65.).

Am fünften Freiburger Sieg im siebten Spiel dieser Bundesliga-Saison rüttelte der FCA allerdings nicht mehr. Die Breisgauer haben nun 15 Punkte auf ihrem Konto, machen es sich aktuell auf einem Champions-League-Platz gemütlich – hinter RB Leipzig (2:0 bei Mainz 05) und vor Meister Bayer Leverkusen (2:1 gegen Eintracht Frankfurt). Ob das gut klingt?

"Es ist eine schöne Momentaufnahme, wir haben hart dafür gearbeitet", sagte Torschütze Lienhart: "Wir sind froh, dass wir da stehen. Aber es ist erst der Anfang und wir wissen, dass es noch sehr lang ist."

Freiburg am achten Spieltag bei RB Leipzig

Dennoch, betonte der Innenverteidiger, habe der SCF in dieser Runde schon einige gute Spiele gezeigt: "Und genau da wollen wir weitermachen." Möglicherweise schon im anstehenden Top-Spiel in Leipzig am kommenden Wochenende. Auch dann könnte sich Julian Schuster ein freudiges Lachen wohl nicht verkneifen.