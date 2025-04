Freiburg will gegen Lieblingsgegner in Erfolgsspur zurück

per Mail teilen

Trotz der anhaltenden Durststrecke ist Trainer Julian Schuster vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg von der Wende beim Lieblingsgegner Borussia Mönchengladbach überzeugt.

Julian Schuster und der SC Freiburg kämpfen um die Rückkehr in den Europapokal. Doch zuletzt stotterte der Motor der Breisgauer. Gegen einen direkten Konkurrenten soll es wieder anders laufen. Ungeachtet der holprigen Phase in der Fußball-Bundesliga sind Spiele gegen Borussia Mönchengladbach für Trainer Julian Schuster vom SC Freiburg immer eine besondere Reise in die Vergangenheit. Gegen Mönchengladbach erzielte der 39-Jährige im September 2009 nicht nur sein erstes Bundesliga-Tor.

Auch seinen letzten Profi-Einsatz vor fast sieben Jahren bestritt Schuster gegen die "Fohlen". Die Erinnerungen "kommen dann immer wieder auf", sagte der mit den Breisgauern seit fünf Spielen sieglose Coach vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr). "Durch Social Media bekommst du es dann auch immer wieder vor Augen gehalten, wie die Anfänge waren. Aber ich finde den Verein auch generell sympathisch, er hat eine große Tradition."

Ginter erstmals gesperrt

Dem Sport-Club wird Abwehrchef Matthias Ginter fehlen, der bei der 1:4-Niederlage gegen Borussia Dortmund seine fünfte Gelbe Karte sah. Es ist die erste Sperre, die der Innenverteidiger und Ex-Gladbacher in seiner Laufbahn absitzen muss. U21-Nationalspieler Max Rosenfelder dürfte einspringen. Mit Merlin Röhl, der nach Fersenproblemen von einem Infekt zurückgeworfen wurde, steht auch in der zuletzt schwächelnden Offensive eine zusätzliche Option wieder zur Verfügung.

Schuster hofft indes, dass seine Mannschaft gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Europapokal-Ränge die richtige Balance findet. "Es ist immer der Spagat: Wie viel Aufmerksamkeit schenke ich der Offensive, ohne die Defensive im Training zu vernachlässigen? Da sind wir dran", sagte er und verwies auf die immer noch "tolle Ausgangslage" vor dem Anpfiff: "Wir sind uns dessen bewusst, was es bedeutet, am Wochenende zu gewinnen oder zu verlieren."