Cora Klausnitzer

per Mail teilen

Im SWR1 Studio drehe ich richtig auf bei…

so ziemlich allem. Musik am liebsten, wenn sie laut ist.

Meine beste Konzerterinnerung…

Clueso in der Röhre in Stuttgart, ich glaube es war 2008. Mehr Party als Konzert. In einem erinnerungswürdigen Club. Dort tropfte noch Schwitzwasser von der Decke…

An Baden-Württemberg liebe ich…

die schönen Wälder, in denen ich viel Zeit mit meinem Hund verbringe, das bodenständige Essen – schwäbisch geht immer, und dass wir das Bundesland mit den meisten Sonnenstunden sind.

Wenn ich nur noch eine Serie schauen könnte…

dann wäre das zurzeit "Emily in Paris". Total überzogen kitschige Serie, die in Paris spielt und – realistisch gesehen – mit der Realität so gar nichts zu tun hat. Wann kommt endlich Staffel 4?!

Wenn ich nicht Moderatorin geworden wäre…

wäre ich, ähm. Puh! Ihr könnt Fragen stellen! Bin direkt nach dem Abi zum Radio. Auch mein Studium war "irgendwas mit Medien". Okay, vielleicht wäre ich einfach direkt Host bei @swr1hits geworden, unserem Instagram-Kanal. Wo wir gerade dabei sind, schaut doch mal bei uns vorbei…

Ich stehe auf den Musik Klub Deutschland und den Musik Klub Soul, weil…

ich mich dabei erwische, wie ich mir ganz schön oft Titel merke, um sie wieder zu hören… Und Soulmusik höre ich sonst eigentlich nicht so oft, aber der Musik Klub überzeugt mich immer wieder…

An der SWR1 Hitparade liebe ich…

all diese (*selbstverständlich im positiven Sinne) verrückten Hörerinnen und Hörer, die die Hitparade so heftig mit uns feiern, für ihre Lieblingssongs abstimmen, Nächte mit uns durchmachen, uns schreiben, Fotos von ihren Hitparaden-Partys schicken – das macht Spaß!

Ich in den 80ern (okay, vermutlich Anfang der 90er)