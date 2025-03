Freiburg-Coach Julian Schuster: Was für den Charakter seines Teams spricht

"Wir müssen natürlich mehr mitnehmen", sagte SC-Trainer Schuster nach dem Unentschieden in Mainz. Im Interview mit SWR Sport sprach er auch über den Charakter seines Teams.

Beim SC Freiburg überwog trotz des Punktgewinns beim Tabellendritten 1. FSV Mainz 05 im Rennen um Europa eindeutig der Frust. "Ich ärgere mich natürlich. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft, hatten mehr Chancen", sagte Trainer Julian Schuster nach dem 2:2 samt fast 50-minütiger Überzahl und zweimaligem Rückstand: "Ich freue mich über eine starke Leistung und ärgere mich, dass wir nicht mit drei Punkten nach Hause fahren." Sein Team hätte "natürlich mehr mitnehmen" müssen.

Auch die Spieler ärgern sich

Ähnlich erging es seinen Spielern. "Es war aufgrund der Dauer in Überzahl mehr drin", sagte Maximilian Eggestein: "Ich habe nicht das Gefühl, dass wir total glücklich sind. Es ist okay, aber nicht mehr. So wie das Spiel läuft, müssen wir es gewinnen." Es sei auch nach dem Platzverweis gegen Dominik Kohr (44.) "nicht einfach" gewesen, ergänzte Torschütze Michael Gregoritsch: "Dementsprechend ist es ein Punkt, den wir gerne mitnehmen." Auch wenn er sich "ein bisschen" ärgere.

Was bringt der Punkt für den SC?

Durch das Unentschieden musste der nun sechstplatzierte SC den Konkurrenten RB Leipzig vorbeiziehen lassen. "Mir geht es um die Art und Weise, wie wir samstags auftreten. Das war diesmal toll", betonte Schuster: "Das Wichtigste ist, dass man nach dem 34. Spieltag in den Spiegel schauen kann und weiß, dass man alles gegeben hat. Was dann rauskommt, können wir nicht beeinflussen." Mainz sei "ein kleiner Schritt in unserer Punktesammlung", führte Gregoritsch aus: "Wir haben noch ein paar Spiele vor uns, mehr Heim- als Auswärtsspiele. Dementsprechend wissen wir, was dafür nötig ist, um das wieder zu erreichen. Es hat aber noch keiner geschafft, durch Reden nach Europa zu kommen."

Charakter unter der Woche Thema in Freiburg

Unter der Woche habe Julian Schuster mit seinem Team über Charakter gesprochen: "Wir haben gesagt, jeder einzelne kann einen Einfluss auf das große Team und auf das Spiel haben, und das haben sie gezeigt." Die Charakterstärke seines Teams sei durch die zwei Ausgleichstore durch eingewechselte Spieler deutlich geworden. "Es spricht eben für den Charakter der Mannschaft, zweimal diesen Rückstand zu drehen." Trotz des Punkts geht der Sport-Club also zufrieden in die Länderspielpause. Danach ist Union Berlin zu Gast im Breisgau.