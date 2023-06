SWR-Doku „Tanzen trotz Krieg“ – Mainzer Ballerina rettet ukrainischen Ballettschüler

Mariam Nooris Opa findet die Taliban gut, eine Aussage, die die Journalistin überrascht hat. Nach über 30 Jahren reiste sie wieder in ihr Geburtsland Afghanistan, um herauszufinden, warum ihr Opa so denkt. Drei Wochen reiste durch das Land, saß mit den Taliban an einem Tisch, sprach mit Kindern, die die neuen Herrscher gut finden und mit Menschen, die unter den Taliban extrem zu leiden haben. Daraus ist die bewegende Dokumentation „STRG_F bei den Taliban: Warum finden Menschen sie gut“ entstanden. Zu sehen ist sie in der ARD-Mediathek und auf YouTube. Nach ihrer Reise sagt Mariam Noori im Gespräch mit SWR2: „Es gibt einen Unterschied zwischen Verstehen und Verständnis. Wie soll ich meinen Opa verstehen, der Hälfte seines Lebens im Krieg aufgewachsen ist. Was ich tun kann, ist den Gründen für sein Handeln nachzugehen.“