Dänische Politserie „Borgen: Macht und Ruhm“ – Neue Staffel der Erfolgsserie auf arte

“Das Format „Drag Race“ kann das queere Leben einem breiten Publikum näherbringen”, meint der Soziologe Jeff Mannes in SWR2. Die Show, in der Dragqueens gegeneinander antreten, ist seit 15 Jahren ein erfolgreiches Programm in den USA und wurde bereits in sieben anderen Ländern adaptiert. Nun erscheint auch die deutsche Edition: „Drag Race Germany“ mit der Berliner Dragqueen Barbie Breakout als Moderatorin und Gianni Jovanovic als Co-Host.

Ein positives Format für die Dragszene

Der Soziologe sieht eine Show wie „Drag Race“ durchaus positiv, denn in diesem Format gehe es nicht nur um Tanz, Musik oder Performance auf der Bühne, sondern die Zuschauer:innen erfahren viel auch über die persönlichen Geschichten der Drags. ”Sie erzählen oft von den eigenen Kämpfen gegen Diskriminierung und gegen Stigmatisierung”, sagt Mannes. Die dadurch geschaffene Empathie könne Stereotypen durchbrechen.

Kritik: Amerikanisierung der Drag-Kultur

Der einzige kritische Punkt, so Mannes, sei die Möglichkeit einer „Amerikanisierung der Dragkultur“, denn Drag-Kultur in Europa und auch Südamerika sei wesentlich diverser und verschieden. “Man denke dabei an die Trümmertunten”, mahnt er. Diese seien in Berlin sehr politisch geprägt und passen nicht in dieses Bild. Die jetzt erscheinende Show ist geprägt von der amerikanischen Dragqueen Ru Paul und wurde aus den USA weltweit exportiert.