„Sexuell verfügbar“ – Unterhaltsamer Blick auf den Status Quo der Geschlechterverhältnisse

„Only the river flows“ spielt in einer kleinen Stadt am Fluss in Süd-China und handelt von einer Serie mysteriöser Morde im Jahr 1995. Regisseur Wei Shujun zeigt das Kino als Ort von Aufklärung und Erkennungsdienst und schmuggelt verbotene Wahrheiten aus dem China von heute auf die Leinwand.