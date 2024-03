ARD-Doku „Hiphop – Made in Germany": Im Oldtimer durch Heidelberg

Am 23. Januar startet in der ARD-Mediathek die vierteilige Dokuserie „Hiphop – Made in Germany". Eine wichtige Station ist Heidelberg, denn hier entstehen in den 1980er-Jahren prägende Songs. Die Zeitreise führt durch vier Städte und lässt Künstler wie Toni-L, Martin Stieber, Smudo oder Kitty Kat zu Wort kommen.