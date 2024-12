In vielen seiner Bestseller hat sich Rolf Dobelli damit beschäftigt, wie man gut durchs Leben kommt. Aktuell hat er eine "Not to do"-Liste aufgestellt, mit Verhaltensweisen, die es zu vermeiden gilt. Denn er ist sich sicher: "Wir wissen nicht genau, was glücklich macht. Deshalb ist es einfacher, die Dinge zu vermeiden, die garantiert unglücklich machen."

Piper Verlag Die falschen Ziele setzen Es gab Situationen im Leben von Rolf Dobelli, da hätte er seine "Not to do"-Liste selbst gut gebrauchen können: Etwa, als er sich das für ihn "falsche" Ziel setzte, Topmanager zu werden und deshalb Betriebswirtschaft studierte – was er ebenfalls nicht mochte. Er erreichte das Ziel – wurde Topmanager bei der Swiss-Air – und war kreuzunglücklich. Sich die falschen Ziele zu setzen, das steht auf Dobellis Liste der Unglücksfaktoren ganz weit oben. Was sonst noch unglücklich macht Es folgen weitere, wie: Eine schlechte Beziehung führen und auf Krampf daran festhalten, sich mit den falschen Leuten umgeben oder planlos in den Tag hineinleben. Rolf Dobelli selbst betreibt striktes Zeitmanagement, schaltet Störfaktoren wie Handy konsequent aus, wenn er arbeitet und wird dadurch mit mehr Freizeit belohnt. Der Erfolgsmensch Rolf Dobelli ist Gründer und Intendant von WORLD.MINDS, einer Community von weltweit führenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft. Seine Bücher "Die Kunst des klaren Denkens" oder "Die Kunst des klugen Handelns" wurden in über 40 Sprachen übersetzt und standen nicht nur in Deutschland, sondern auch in Ländern wie England, Korea, Singapur oder Japan, monatelang auf der Bestsellerliste. Piper Verlag Die Not-To-Do-Liste 52 Wege, die größten Lebensfehler zu vermeiden Autor: Rolf Dobelli Verlag: Piper ISBN: 978-3-492-07315-8