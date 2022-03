Gibt es Leben auf dem Mars? Das ist eine der großen Fragen der Raumfahrt. Zum Mars aufzubrechen ist eines der wichtigsten Vorhaben der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA. Die „ExoMars“-Mission ist Teil einer ambitionierten „Agenda 2025“, mit der die ESA neue Lebensräume im All erkunden, aber auch unseren Planeten noch besser verstehen, den Klimaschutz und die Cybersicherheit durch Satellitenkommunikation voranbringen will – auch mit Hilfe von Raumfahrtunternehmen und Wissenschaft aus Baden-Württemberg.

Der Krieg in der Ukraine gefährdet viele Vorhaben der ESA

Die EU hat zahlreiche Sanktionen gegen Russland erlassen – mit unklarer Auswirkung auf die vielen gemeinsamen Raumfahrtprojekte der EU und Russlands. Dr. Josef Aschbacher ist Generaldirektor der ESA und schon seit der Kindheit fasziniert vom Weltraum. Vom beschaulichen Ellmau in Österreich hat er es bis an die Spitze der ESA geschafft und steht ihr seit März 2021 vor. Er ist zu Gast in SWR1 Leute und spricht über die großen Herausforderungen der Europäischen Raumfahrt und wie er sie unter den aktuell schwierigen Bedingungen meistern will.