Multiresistente Krankenhauskeime: tödlicher als Krebs und Alzheimer zusammen

Zucker als Basis für Impfstoff gegen Krankenhauskeime

Zucker kann krank machen: Wer zuviel Zucker isst, riskiert gesundheitliche Schäden. Aber Zucker kann auch heilen: Aus Zucker kann ein Impfstoff gegen gefährliche Krankenhauskeime gewonnen werden. Daran forscht und entwickelt der Chemiker Professor Doktor Peter Seeberger.

Antibiotikaresistenz ist eine großen Gefahr in der Medizin

Bakterielle Infektionen sind nicht nur in Entwicklungsländern eine große Todesursache, sondern auch bei uns. Besonders die Krankenhauskeime stellen eine echte Bedrohung dar, denn sie sind über die Jahre immer resistenter, also widerstandsfähiger gegen Antibiotika geworden. Deshalb ist Seebergers Arbeit so wichtig: Forscher gehen davon aus, dass Krankenhauskeime bis 2050 weltweit für mehr Todesfälle verantwortlich sein werden als Alzheimer und Krebs zusammen.