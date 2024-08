Twitterpoesie, Nietzsche in Venedig und Weltliteratur to go

Redaktion und Moderation: Theresa Hübner



Neue Bücher von Mario Vargas Llosa, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Nora Bossong, Clemens J. Setz und Renate Müller-Buck

Jahrelang hat Clemens Setz seine Twitterposts sorgfältig archiviert. Jetzt ist aus klugen Gedanken, Fotos und Poemen ein Buch entstanden. "Das All im eigenen Fell. Eine kurze Geschichte der Twitterpoesie" erinnert an die Zeit, bevor Elon Musk aus Twitter "X" und der Poesie den Garaus machte.



Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa hat seinen, wie er sagt, letzten Roman geschrieben. "Die große Versuchung" dreht sich um den Zauber der Kreolischen Musik, die man auch als "Peruanischen Walzer" bezeichnet.



Nietzsche-Kennerin Renate Müller-Buck geht in ihrem neuen Buch "…zitternd vor bunter Seligkeit. Nietzsche in Venedig" auf Spurensuche. Im Gespräch mit Literaturchef Frank Hertweck folgt das Lesenswert Magazin ihr auf den Wegen des berühmten Philosophen durch die Lagunenstadt.



Nora Bossongs "Reichskanzlerplatz" widmet sich einem düsteren Kapitel deutscher Geschichte. Der Roman ist das Portrait der späteren Magda Goebbels, erzählt von ihrem Liebhaber.



Carsten Otte stellt den letzten Teil der Romantrilogie von Rainhard Kaiser-Mühlecker vor. "Brennende Felder" ist das hervorragende Psychogramm einer bäuerlichen Welt am Rande des wirtschaftlichen und kulturellen Abgrunds.



Michael Sommer spielt auf seinem Youtubekanal "Sommers Weltliteratur to go" alte und neue Klassiker der Literatur mit Playmobilfiguren nach. Sein "Ensemble" ist über 1500 Figuren stark, seine Fans schicken ihm Dankesnachrichten, wenn sie die Deutschprüfung mit Hilfe seiner Clips bestehen.



