Georg-Büchner-Preis 2021: Clemens J. Setz bekommt den renommierten Literaturpreis

Der Georg-Büchner-Preis 2021 geht an den österreichischen Schriftsteller Clemens J. Setz. Ursprünglich 1923 während der Weimarer Republik als hessischer Kulturpreis ins Leben gerufen, wird der Georg-Büchner-Preis seit 1951 von der Akademie für Sprache und Dichtung als Preis für deutschsprachige Literatur vergeben. Er gilt als wichtigste literarische Auszeichnung Deutschlands.

Verleihung des Georg-Büchner-Preises an Clemens J. Setz Der Georg-Büchner-Preis 2021 wurde am 6.11.2021 im Staatstheater Darmstadt im Rahmen der Herbsttagung der Deutschen Akademie der Sprache an Clemens J. Setz verliehen. Die Laudatio hielt der Literaturkritiker Ijoma Mangold. Die Veranstaltung im Video-Livestream zum Nachschauen. Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung

Büchnerpreis 2021 an Clemens J. Setz - Dankrede und die Laudatio von Ijoma Mangold

Clemens J. Setz – ein „Sprachkünstler, der ins Herz der Gegenwart sticht“

Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass mit Setz ein „Sprachkünstler“ ausgezeichnet werde, „der mit seinen Romanen und Erzählungen immer wieder menschliche Grenzbereiche erkundet.“ Seine bisweilen verstörende Drastik steche ins Herz unserer Gegenwart, weil sie einem zutiefst humanistischen Impuls folge. Diese Menschenfreundlichkeit verbinde Clemens J. Setz mit einem enzyklopädischen Wissen und einem Reichtum der poetischen und sprachschöpferischen Imagination.

Carsten Otte über den Büchner-Preis für Clemens J. Setz

Wenn es so etwas wie einen jährlich wechselnden Titel der literarischen Hauptstadt im deutschsprachigen Raum gäbe, müsste die Ehrung 2021 nach Graz gehen. Nicht nur die aktuelle Bachmannpreisträgerin Nava Ebrahimi lebt in der steirischen Literaturmetropole, sondern auch der frisch gekürte Büchner-Preisträger Clemens J. Setz wurde dort 1982 geboren.

So zufällig die Koinzidenz erscheinen mag, geht vom dortigen Franz-Nabl-Institut für Literaturforschung und vom Literaturhaus der Stadt seit geraumer Zeit eine Wirkung aus, die weit über Österreich hinausstrahlt. Verantwortlich dafür ist Klaus Kastberger, Germanist und Professor für deutschsprachige Literatur, der Setz schon früh entdeckt und gefördert hat.

Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hat in ihrer Begründung, Setz den Büchner-Preis zu verleihen, den „Eigensinn“, seine „verstörende Drastik“, „radikale Zeitgenossenschaft“ und seinen „Reichtum der poetischen und sprachschöpferischen Imagination“ hervorgehoben.

Wer sich einmal auf seine kurzen oder auch sehr langen Werke eingelassen hat, wird genau diese Attribute bestätigt sehen. Mit einem enormen, fast schon enzyklopädischen Wissen ausgestattet, überrascht der Schriftsteller immer wieder mit Texten, die tatsächlich „menschliche Grenzbereiche“ erkunden — etwa in seinem 2015 erschienen Großwerk „Die Stunde zwischen Frau und Gitarre“.

„Ein idealer Büchner-Preisträger“

Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wahrheit gehört zu den zentralen Themen im Werk dieses vielseitig interessierten Schriftstellers. Und ja, Clemens J. Setz erkundet „menschliche Grenzbereiche“, und zwar nicht um die Abweichungen von der vermeintlichen Norm an den Pranger zu stellen oder die Figuren zu verraten. Im Gegenteil. Setz folgt tatsächlich einem „zutiefst humanistischen Impuls“. Die Darmstädter Akademie spricht sogar von der „Menschenfreundlichkeit“ des Autors.

Setz ist in verschiedensten wissenschaftlichen und literarischen Sphären unterwegs. Zuletzt veröffentlichte er vor allem kurze Prosa, darunter den Band „Die Bienen und das Unsichtbare“, in dem er sich mit sogenannten Plansprachen wie Esperanto auseinandersetzt.

Auch Georg Büchner, Namenspatron des wichtigsten Literaturpreises in Deutschland, lebte und arbeitete in literarischen und wissenschaftlichen, medizinischen und auch politischen Welten. In Corona-Zeiten, in denen die Wissenschaft zunehmend unseren Alltag prägt, in denen die Grenzziehungen von Wahrheit und Fake News immer schwieriger werden, ist mit Clemens J. Setz — diesem Fantasten des Realen — ein idealer Büchner-Preisträger ausgewählt worden.

Georg-Büchner-Preis: Höchstdotierter Preis für deutschsprachige Literatur Ausgezeichnet mit dem Georg-Büchner-Preis werden laut Satzung Schriftsteller*innen, „die in deutscher Sprache schreiben, durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervortreten und die an der Gestaltung des gegenwärtigen deutschen Kulturlebens wesentlichen Anteil haben.“ Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und wird in Darmstadt im Rahmen der Herbsttagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung verliehen — 2021 voraussichtlich am 6. November. Die Dankesrede der Ausgezeichneten zu diesem Anlass gilt neben den Frankfurter Poetik-Vorlesungen zu den wichtigsten Dokumenten der deutschen Literaturgeschichtsschreibung der Gegenwart.

Benannt ist der Büchner-Preis nach dem in Darmstadt aufgewachsenen Schriftsteller und Sozialrevolutionär Georg Büchner, der Anfang des 19. Jahrhunderts lebte und bereits mit 23 Jahren starb. Aus seiner Feder stammen Werke wie „Leonce und Lena“, „Dantons Tod“, „Lenz“ und „Woyzeck“. dpa Bildfunk picture-alliance / dpa | -

Setz verfasst Tweets, Prosa und Poesie

Clemens J. Setz schreibt Romane, Erzählungen, Gedichte und Theaterstücke. Er veröffentlicht über Twitter und übersetzt aus dem Englischen. Unter anderem wurde Clemens J. Setz in der Vergangenheit bereits mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2011 ausgezeichnet.

Sein Debütroman „Söhne und Planeten“ erschien 2007. Sein Roman „Indigo“ stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2012 und Setz überrascht die Leserschaft regelmäßig, etwa mit dem im Suhrkamp-Verlag erschienen „Bot — Werk ohne Autor“, in dem eine mit Notizen des Autors gefütterte KI auf Fragen antwortet.

"Clemens Setz, die Schultriangel der deutschen Literatur"

Georg-Büchner-Preisträger*innen der vergangenen Jahre 2020: Elke Erb 2019: Lukas Bärfuss 2018: Terézia Mora Seit der Umwidmung des Preises 1951 als allgemeiner Preis für deutschsprachige Literatur wurden mit dem Georg-Büchner-Preis die unterschiedlichsten Autor*innen ausgezeichnet, darunter Erich Kästner, Max Frisch, Paul Celan, Ingeborg Bachmann, Friedrich Dürenmatt, Günter Grass, Elias Canetti, Uwe Johnson, Christa Wolf, Martin Walser, Heinrich Böll, Wolf Biermann, Peter Rühmkorf, Elfriede Jelinek, Ernst Jandl, Friederike Mayröcker, Felicitas Hoppe und Jan Wagner.

