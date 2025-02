Bilanz der 21. art KARLSRUHE– Fokus auf Qualität und Nachwuchs

Am 25. Februar ist die 21. art KARLSRUHE nach fünf Tagen zu Ende gegangen und hat eine insgesamt positive Bilanz gezogen. Mit rund 47.000 Besucherinnen und Besuchern knüpft die Kunstmesse sogar an das Vor-Corona-Niveau an. 177 Galerien aus dem In- und Ausland zeigten Werke von der Klassischen Moderne bis zur Gegenwart. An der Spitze der künstlerischen Leitung hatte es in diesem Jahr einen Wechsel gegeben, die das Konzept der Kunstmesse geschärft und weiterentwickelt haben.

Galeristen zufrieden

Auf einer Kunstmesse sind – naturgemäß - immer nur die Galerien zufrieden, die gut verkaufen. Aber 2024 waren das auf der art KARLSRUHE wieder ziemlich viele. Unter ihnen Manuel Ludorff. Der Galerist aus Düsseldorf hat seit fast 20 Jahren einen Stand auf der art Karlsruhe:

Besonders gut gefallen hat ihm und vielen anderen Ausstellenden die stärkere Profilbildung in Halle 1 und 2, die das neue künstlerische Leitungs-Duos durchgesetzt hat. Olga Blaß und Kristian Jarmuschek haben in Halle 1 vor allem große Galerien der Klassischen Moderne versammelt und in Halle 2 den Fokus auf die Nachkriegsmoderne gelegt. Dadurch konnten sie namhafte Galerien neu- oder wieder gewinnen. Wobei in beiden Hallen weiterhin auch Gegenwartskunst gezeigt wird – und dieser Mix soll auch so bleiben, erklärt Olga Blaß von der neuen Messeleitung

Fokus auf Qualität und Nachwuchs

Gleichzeitig wurde aber darauf geschaut, dass die Qualität der ausgestellten Kunst angehoben wurde. Einige Galerien wurden aussortiert, lediglich 177 durften kommen – in den letzten Jahren waren es immer über 200 gewesen. Dass insgesamt weniger Galerien vertreten waren, hat in den Messehallen auch für etwas mehr Platz zwischen den Kojen gesorgt und der gezeigten Kunst zu mehr Raum verholfen. Mehr Wert wurde jetzt auch auf die Pflege des Nachwuchses gelegt. Junge Galerien konnten in Halle 4 kleinere, kostengünstigere Kojen mieten. Ein Konzept, was bei Messeneulingen wie der EXO-Galerie aus Stuttgart gut ankam.

Präsentation von „academy square“ und „paper square“ verbesserungswürdig

In die Verkaufsbücher lässt sich keine Galerie gerne schauen. Doch wenn sie im folgenden Jahr wiederkommen will, spricht das für sich. Doch nicht nur junge Galerien wurden auf die art KARLSRUHE eingeladen, sondern auch junge Künstlerinnen und Künstler, die gerade ihr Studium an einer der Kunsthochschulen in Baden-Württemberg abgeschlossen haben. Eine kleine Auswahl war auf dem sogenannten „academy square“ zu sehen. Doch leider wirkte diese Präsentation in Halle 3 etwas lieblos und war kaum abgegrenzt zur benachbarten Museumsmeile und dem „paper square“ – was einige Künstlerinnen und Künstler ärgerte, die dort ihre Arbeiten auf Papier zeigten. Das neue Messekonzept ist also an der ein oder anderen Stelle durchaus noch verbesserungswürdig.

art KARLSRUHE-Preis 2024 Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung ging an den Maler Carlo Krone und an seine Stuttgarter Galerie Thomas Fuchs. Die Auszeichnung wird vom Land Baden-Württemberg und der Stadt Karlsruhe vergeben. Carlo Krone studiert zur Zeit noch an der Kunstakademie Stuttgart.

Messe weiterhin wichtig für den Kunstmarkt

Doch dass rund 47.000 Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr die art Karlsruhe besucht haben und die Messe damit an die Vor-Corona-Jahre anschließen konnte, zeigt, dass Messen entgegen aller Unkenrufe weiterhin wichtig für den Kunstmarkt sind. Die art Karlsruhe ist mit ihrem frühen Termin im Februar wieder die erste im Kunstmessenkalender und deswegen schauen die Galeristen immer ganz genau darauf, wie dort die Geschäfte laufen – gerade in unruhigen Zeiten wie diesen, bestätigt der Berliner Galerist Werner Tammen: