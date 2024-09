Wer waren wir im ersten Jahrtausend? Archäologische Funde zeigen schlaglichtartig, was an fünf zentralen Plätzen im Land – in Lauchheim, Ulm, Sülchen, Diersheim und Güglingen – bei Grabungen entdeckt wurde. „Ein Kaleidoskop“ an Geschichten, so Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Petra Olschowski und keine chronologische Erzählung. Dabei werden fünf zentrale Lebenswelten thematisiert, die die damaligen Gesellschaften, Traditionen und Veränderungen widerspiegeln.