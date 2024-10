Die erfolgreichste Fotoausstellung aller Zeiten ist nicht in New York, Paris oder Peking zu sehen, sondern in einem Tal der luxemburgischen Ardennen. Dort beherbergt das Städtchen Clervaux in seiner mittelalterlichen Burg die Ausstellung „The Family of Man“. Rund 500 Bilder von vielen wichtigen Fotografen des 20. Jahrhunderts - Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, August Sander oder Dorothea Lange -, aber auch von unbekannten Amateuren. Auftraggeber dieses Projektes waren die UN, mehr als zehn Millionen Menschen haben die Ausstellung von 1955 bis heute gesehen. In Clervaux ist die letzte erhaltene Version zu sehen – weil ihr aus Luxemburg stammender Kurator Edward Steichen sie seiner alten Heimat schenkte.