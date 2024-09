Matthias Holländer – Bilder-Forscher und Bild-Erforscher

• Ein Mann seiner Klasse – Christian Barons Bestseller über eine prekäre Jugend in der Pfalz wurde verfilmt. Bei einem Festival in Ludwigshafen stellt der Autor den Film vor

• KI im Theater – Für das neue Spielzeitheft haben die Schauspielerinnen und Schauspieler in Stuttgart ihre Träume erzählt. Die Bilder hat sich dann der Computer ausgedacht

• Bikini Beach im Westerwald – Das Hoflärm-Festival in Marienthal rockt einen Bauernhof. Wir begleiten eine natürlich sehr laute Band aus Konstanz

• Neues Leben im toten Hotel – Junge Künstlerinnen und Künstler beziehen Zimmer im Grand Hotel in Freudenstadt. Der Room Service ist mau, die Kunst dagegen hat Klasse

• Kulturtipps – Weltmusik mit Afra Kane, New Romantics in Wertheim und Tag des offenen Denkmals

• Pfffft – macht Stuttgart – Beim Streetart-Festival werden auch in diesem Jahr Hauswände zu Leinwänden