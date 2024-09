Von cool bis Drama – 100 Jahre Fotografie der Neuen Sachlichkeit in Mannheim

Beim Surfen in Australien entdeckte Julia Ochs ihre Liebe zum Meer. Mit ihren Fotos von Walen in norwegischen Fjorden, Wasseroberflächen und glitzernden Wellen will sie aber nicht für das Meer als Sehnsuchts- oder Urlaubsort sensibilisieren. Vielmehr geht es der Künstlerin, Dokumentarfotografin und Aktivistin darum, mit schönen Fotos ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie sehr der Mensch das Ökosystem bedroht. Zur langen Nacht der Nachhaltigkeit in Stuttgart am Freitag, 22.9. lädt sie ein in ihre Stuttgarter Popup-Galerie in der Eberhardtstraße 3.