Am 27. August werden die Grimme-Preise 2021 in Marl verliehen. Der SWR erhält zwei der begehrten Auszeichnungen: Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim erhält den Preis in der Kategorie „Besondere journalistische Leistung“, und der Kurzfilm Masel Tov Cocktail wird in der Kategorie „Kinder und Jugend“ ausgezeichnet.

Grimme-Preis-Verleihung am 27. August 2021 Die Grimme-Preise werden am 27. August in Marl verliehen. Eine Zusammenfassung der Veranstaltung ist ab 22:30 Uhr in 3sat zu sehen.

Mai Thi Nguyen-Kim für besondere journalistische Leistung ausgezeichnet

Mai Thi Nguyen-Kim erhält den Grimme-Preis in der Kategorie „besondere journalistische Leistung“ für „ihre sowohl wissenschaftlich hochkompetente als auch breitenwirksame Informationsvermittlung zum Thema Corona in ihrem funk-Format 'maiLab' sowie bei ihren Moderationen von „Quarks – Corona in 5 Minuten“.

Mai Thi Nguyen-Kim betreibt die Wissenschaftsendung „maiLab“ für den jungen Kanal funk. SWR funk/Melanie Gath

Grimme-Preis für „Masel Tov Cocktail“ in der Kategorie Kinder und Jugend

In der Begründung der Jury heißt es: Antisemitismus, der mediale Diskurs – das sei ein schmaler Grat, den die Autoren und Regisseure von „Masel Tov Cocktail“ betreten. Aber der Balanceakt gelänge ihnen meisterhaft.

Alle Zutaten in diesem Cocktail stimmten: Drehbuch, Kamera, Schnitt und Regie präsentierten mit perfektem Timing starke Bilder und Aussagen, die in sehr kurzer Zeit zeigten, was es heute bedeutet, in Deutschland jüdisch zu sein. Das alles mit einer Energie und einem Tempo, das die Zuschauer*innen kaum atmen ließe.

Vom SWR waren für die Grimme-Preise 2021 außerdem nominiert: Fiktion: „Exit“, „Kopfplatzen“ und „Now or never“ Info & Kultur: „Die Unbeugsamen – Gefährdete Pressefreiheit auf den Philippinen“ Besondere journalistische Leistung: Xenia Böttcher Kinder & Jugend: „Ich in der Krise?! – Petja aus Moskau“

Grimme-Preis als besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbandes für Caren Miosga

Als Stifter des Grimme-Preises zeichnet der Deutsche Volkshochschul-Verband eine journalistische Persönlichkeit aus, die für Qualität, Vertrauen und Glaubwürdigkeit steht. Dies sei vor allem in Zeiten von Fake News und Desinformation wichtig. In diesem Jahr geht der Preis an Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga.

Seit mehr als 13 Jahren moderiert Caren Miosga die Tagesthemen, ihr Moderationsstil sei gemäß Jury „unverwechselbar und gekennzeichnet durch eine bestechende Kombination aus Sachlichkeit, Stringenz und charmanter, wohldosierter Ironie.“ IMAGO IMAGO / Andre Poling

In der Begründung wird erklärt, dass Miosga seit über eine Dekade kontinuierlich und auf höchstem Niveau aufzeige, wie qualitätsvolles Informations- und Nachrichtenfernsehen sein kann. Damit habe sie sich in herausragender Weise um das Medium verdient gemacht.

Der Grimme-Preis

Der Grimme-Preis würdigt Fernsehsendungen, die für die Programmpraxis vorbildlich und modellhaft sind — zugelassen sind auch Beiträge, die in Mediatheken, bei Streamingdiensten oder auf Videoplattformen veröffentlicht wurden.

Die Auswahl der Preisträger treffen unabhängige Jurys aus Medienwissenschaftler*innen, Journalist*innen und Bildungsfachleuten.

