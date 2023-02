++ Gefängnisstrafe wegen Misshandlung eines Babys ++ Viele Long-Covid-Patienten ++ Ende Maskenpflicht ++

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:50 Uhr Auflösung: Ihr seid beim Maskentragen flexibel Ich hatte euch heute gefragt, wie ihr mit dem Ende der Maskenpflicht umgeht. Zieht ihr trotzdem in Bussen und Bahnen noch Masken auf? Ja, sagen 31,1 Prozent in unserer Abstimmung. 26,2 Prozent lehnen das ab. Und ein großer Teil, nämlich 42,6 Prozent, macht das von der Situation abhängig. So oder so: Passt gut auf euch auf! Macht der Virologe Bodo Plachter übrigens auch.

9:38 Uhr Landstuhl weiht Internationale Schule ein Es war ein ziemliches Hickhack, bis endlich ein Standort für eine Internationale Schule in der Pfalz gefunden wurde - nach sechs Jahren gibt es jetzt einen! Die "International School Westpfalz" ist in Landstuhl, in einem ehemaligen Kloster untergebracht. Heute wird die Schule eingeweiht, rund 200 Schülerinnen und Schüler aus 18 Nationen werden dort unterrichtet.

9:28 Uhr Urteil: Gefängnis wegen Misshandlung eines Babys Vor dem Landgericht Landau ist gerade das Urteil im Prozess wegen schwerer Misshandlung eines Babys gefallen: Die Mutter des Kindes ist wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Der Vater des Kindes erhält eine neunmonatige Bewährungsstrafe wegen unterlassener Hilfeleistung. Der Fall musste neu verhandelt werden, weil der Bundesgerichtshof das frühere Urteil des Frankenthaler Landgerichts aufgehoben hatte.

9:20 Uhr Wie mit Trauernden umgehen? Es ist kein einfaches Thema: Was kann ich tun, wenn ein Mensch trauert? Wie kann ich ihn trösten? Eine Trauerbegleiterin aus Ensch an der Mosel hat - wie ich finde - sehr hilfreiche Tipps dazu. Ich habe mir den Post schon abgespeichert.



8:55 Uhr Nach dem Abi ins Handwerk Nach dem Abi wird studiert! Eine solche Ansage ist meiner Meinung nach ziemlich antiquiert. Und ich stehe mit meiner Meinung offenbar nicht alleine da: Inzwischen entscheiden sich viele junge Menschen nach dem Abitur dafür, eine Ausbildung im Handwerk zu machen. Also, ich werde im nächsten Leben Konditorin! Und ihr?

8:40 Uhr Die meisten Staus in RLP auf A61 Seid ihr heute schon über die Autobahn gefahren? Wahrscheinlich hattet ihr freie Fahrt! Laut ADAC ist Rheinland-Pfalz nämlich ein Bundesland mit wenigen Verkehrsbehinderungen - gerade mal vier Prozent der bundesweiten Staus sind auf unseren Autobahnen. Wenn, dann am ehesten auf der A61 zwischen Koblenz und Hockenheim. Mit großem Abstand folgt dann laut ADAC die A65 zwischen Ludwigshafen und Wörther Kreuz. "Staubundesland Nummer 1" ist übrigens Nordrhein-Westfalen.

8:06 Uhr Feuer in einer Industriehalle in Speyer In der Nacht hat es in einer Industriehalle in Speyer gebrannt. Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen gelöscht, verletzt wurde niemand. Die Beschäftigten konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Ursache für das Feuer war ein technischer Defekt: Demnach war ein Teil einer Lüftungsanlage in Brand geraten. Wie hoch der Schaden ist, steht laut Feuerwehr noch nicht fest.

7:45 Uhr Streit um Ausbau der A643 bei Mainz Auf der einen Seite: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Er will den Ausbau von Straßen als überragendes öffentliches Interesse einstufen, um damit Planungsverfahren zu beschleunigen. Auf der anderen Seite: die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne). Sie ist gegen die Pläne, weil dann der Ausbau der A643 schneller beginnen kann. Sie soll nach dem Willen des Bundes sechsspurig werden. Dagegen wehren sich der Mainzer Stadtrat und mehrere Bürgerinitiativen - unter anderem, weil die Autobahn durch ein Naturschutzgebiet führt. Zugegeben: eine komplizierte Geschichte. Deswegen hier für euch der aktuelle Stand der Diskussion: Rheinland-Pfalz Naturschutzgebiete schützen Umweltministerin gegen schnellere Planung bei Autobahn durch Mainzer Sand Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will mehr Tempo bei Straßenprojekten. Widerstand dagegen regt sich auch in Mainz - bei Umweltministerin Katrin Eder (Grüne).

7:32 Uhr Hund wird nach Beißattacke eingeschläfert Ihr erinnert euch sicherlich an diese Meldung: Vor drei Wochen hat ein Hund in Neuhofen im Rhein-Pfalz-Kreis eine Seniorin so schwer verletzt, dass sie an den Bissen starb. Jetzt wird der American Bully eingeschläfert. Ein Gutachter war zu dem Schluss gekommen, dass er nicht resozialisierbar ist. Ein Hund hat eine Frau durch Bisse so schwer verletzt, dass diese starb. Nun wurde entschieden, dass das Tier eingeschläfert wird.Posted by SWR Aktuell on Wednesday, February 1, 2023

7:18 Uhr Prozess wegen Attacke mit Batteriesäure Für mich liest sich die Anklage wie ein schlechter Film - passiert soll es aber tatsächlich sein, und zwar in Pirmasens: Vor dem Amtsgericht stehen heute eine Frau und zwei Männer, weil sie eine Mutter und ihr Kind mit Batteriesäure verätzt haben sollen. Bei dem Opfer handelt es sich um die Cousine der Angeklagten. Die Tat soll 2020 passiert sein, das Kind war damals 17 Monate alt. Mutter und Kind erlitten Verätzungen und mehrere Verbrennungen. Zu einem möglichen Motiv ist noch nichts bekannt.

7:05 Uhr Trier distanziert sich von Bischof Stein Seit klar ist, dass der Trierer Bischof Bernhard Stein Missbrauchstäter in seinem Bistum gedeckt hat, gibt es Forderungen, den nach ihm benannten Platz in der Stadt umzubenennen. Gestern Abend hat der Trierer Stadtrat dem zugestimmt. Außerdem wird dem früheren Bischof die Ehrenbürgerwürde aberkannt. Stein war von 1967 bis 1980 Bischof in Trier. Eine Studie hatte nachgewiesen, dass zu seiner Amtszeit 81 Priester mehr als 300 Kinder sexuell missbraucht haben. Trier Studie: Missbrauchstäter wurden vor Strafverfolgung geschützt Stadtrat Trier stimmt für Umbenennung des Bischof-Stein-Platzes Der Stadtrat Trier hat einstimmig bei zwei Enthaltungen für die Umbenennung des Bischof-Stein-Platzes gestimmt. Außerdem wird dem früheren Bischof die Ehrenbürgerwürde aberkannt.

6:40 Uhr Der Blick über die Landesgrenze Nicht nur im öffentlichen Nahverkehr in Rheinland-Pfalz endet heute die Maskenpflicht, auch im gesamten Fernverkehr der Bahn und in Fernbussen in Deutschland müssen ab heute keine Masken mehr getragen werden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist im benachbarten Hessen zu Besuch: Er will sich bei BioNTech in Marburg über den Bau der ersten unternehmenseigenen Plasmid-DNA-Produktion informieren. Plasmid-DNA ist ein zentrales Ausgangsmaterial für die Herstellung von mRNA-basierten Impfstoffen und Therapien. In den USA ist Murmeltiertag! Menschen locken landauf, landab, zum ersten Mal für dieses Jahr die Tiere aus ihrem Bau. Wenn das Murmeltier seinen Schatten sieht, also die Sonne scheint, soll der Winter weitere sechs Wochen dauern. Ist der Himmel bedeckt, wird das Wetter milder. Murmeltiere sagen heute in den USA das Wetter voraus. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Fabio Lotti

6:21 Uhr Masken im ÖPNV nur noch freiwillig Schon ein komisches Gefühl, oder? Nach fast drei Jahren fällt die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Sowohl im Fern- als auch im Nahverkehr in Rheinland-Pfalz ist das Tragen des Mundschutzes ab heute freiwillig. Auch in den Nachbarländern Saarland, Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ist die Corona-Maßnahme inzwischen ausgelaufen. Was bleibt, ist das Tragen einer Maske in medizinischen Einrichtungen und Einrichtungen der Pflege - laut Bundesgesetz maximal bis 7. April.

6:05 Uhr Das Wetter: Mild, aber schmuddelig Die gute Nachricht ist: Bei Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad müssen Autofahrerinnen und Autofahrer heute Morgen nicht Eis kratzen. Die schlechte ist: Es bleibt den ganzen Donnerstag lang trüb, regnerisch und windig. Nicht sehr gemütlich! Da nützt es auch nicht viel, dass die Temperaturen auf bis zu 9 Grad steigen. Video herunterladen (4 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Es ist der 2. Februar, auch in Rheinland-Pfalz fällt die Maskenpflicht im ÖPNV endgültig weg. Aber: Es gibt noch einige Regeln, die zu beachten sind! Welche das genau sind, könnt ihr in unserem Artikel zu den geltenden Corona-Regeln nachlesen. Seit Oktober wird in Landau erneut ein schwerer Fall von Baby-Misshandlung verhandelt. Heute könnte das Urteil fallen. Vor Gericht stehen die Eltern des Jungen: Sie sollen 2018 in Ludwigshafen ihrem sieben Wochen alten Säugling schwere innere und äußere Verletzungen zugefügt haben. 2019 waren sie dafür vom Landgericht Frankenthal zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Beide Verteidiger hatten Revision eingelegt. Am Mittag trifft sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz mit Vertretern von Landkreisen und Kommunen: Ein Thema ist die Flüchtlingssituation im Land. Zu klären ist beispielsweise, wo die Flüchtlinge untergebracht werden, die noch zu uns kommen. Viele Kommunen haben kaum noch Möglichkeiten, sie unterzubringen.