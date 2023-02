Stadtrat Trier entscheidet über Umbenennung des Bischof-Stein-Platzes

Bischof Stein hatte schon als junger Priester Kenntnis von Fällen sexuellen Missbrauchs durch Priester im Bistum Trier. Historikerinnen und Historiker der Universität Trier haben sich in ihrem Bericht mit Etappen von Steins Lebenslauf und seinem Aufstieg in der Hierarchie der katholischen Kirche befasst. Dabei geht es um seine jeweilige Rolle beim Umgang des Bistums Trier mit damals schon aktenkundigen Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch durch Priester.

Kindheit in der Eifel

Bernhard Stein wurde am 5. September 1904 in Weiler bei Ulmen in der Eifel geboren. Sein Vater war Dorfschullehrer. Stein war das achte von elf Kindern seiner Eltern. 1918 bis 1921 besuchte Stein das Gymnasium in Mayen, 1921 bis 1923 das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Trier. Dort machte er 1923 sein Abitur und trat danach ins Trierer Priesterseminar ein.

Langer Studienaufenthalt in Rom

Im gleichen Jahr, in dem Stein das Studium der Theologie und Philosophie am Trierer Priesterseminar begann, ging er nach Rom. Dort setzte er sein Studium am Collegium Germanicum fort. In Rom promovierte er 1926 zum Doktor der Philosophie, 1930 zum Doktor der Theologie. In Rom wurde Stein 1929 zum Priester geweiht.

Priester und weiteres Studium

Nach seiner Priesterweihe war Stein zwei Jahre lang Kaplan in der Pfarrei St. Martin in Trier. Weitere Studienaufenthalte in Berlin, Münster und Rom folgten.

Stein wusste als junger Priester von sexuellem Missbrauch

1934 war Stein zum weiteren Studium in Berlin. Damals bat ihn der Generalvikar des Bistums Trier, Heinrich von Meurer, für einen Priester aus dem Bistum Trier eine Unterkunft und eine Funktion in Berlin zu finden. Der Priester Nikolaus Kyll habe "ganz große Schwierigkeiten im Cölibat" und sei aus seiner Pfarrei genommen worden. Die Historiker der Universität Trier schreiben in ihrem Bericht, zwischen den Zeilen der Briefe des Generalvikars lasse sich der Verdacht des sexuellen Missbrauchs erkennen. Stein hilft, für den zum Studium in Berlin zwangsversetzten Priester eine Unterkunft im St. Hedwigskrankenhaus zu finden, wo Stein damals auch lebte. Wegen sexuellen Missbrauchs auffällig gewordene Priester zeitweilig zu beurlauben und dann in eine andere Pfarrei zu versetzen, war in den 1930er Jahren schon gängige Praxis.

Sittlichkeitsprozesse 1935-1937 und NS Propaganda

Die Staatsanwaltschaften Trier und Koblenz klagten 1935-37 mehrere Priester aus dem Bistum Trier des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen an. Die sogenannten Sittlichkeitsprozesse erregten großes öffentliches Aufsehen. Es ging schon damals um den Umgang der Bistumsleitung mit Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch durch Priester. Die Nationalsozialisten schlachteten diese Prozesse propagandistisch aus, so die Trierer Historiker. Ziel des NS-Regimes war es demnach, die Bindung der Bevölkerung an die katholische Kirche zu erschüttern und für das NS-Regime zu gewinnen.

Als Weihbischof über Missbrauchsfälle informiert

Papst Pius XII ernannte Bernhard Stein 1944 zum Weihbischof von Trier. Stein wird am 5. November 1944 vom damaligen Trierer Bischof Bornewasser zum Weihbischof geweiht.

Brief einer Mutter an Weihbischof Stein

Am 1. Februar 1949 schrieb die Mutter eines neunjährigen Mädchens an Stein. In dem Brief schreibt sie, ihre Tochter sei von einem Priester vergewaltigt worden. Die Mutter schreibt, sie habe sich schon Wochen vorher an die Bischöfliche Behörde gewandt und sich zum Verhör bereiterklärt. Bisher habe sie vergebens gewartet und es mache sie fassungslos, dass das Bistum einen solchen Mann als Lehrer und Erzieher wirken lasse. Gegen den Priester ermittelte damals die Staatsanwaltschaft Koblenz. Das Verfahren wurde aber 1950 eingestellt. Schon im April 1949 wurde der Priester in die saarländische Pfarrei Burbach versetzt. Dort missbrauchte er weitere Kinder, wovon das Generalvikariat des Bistums Trier und auch Weihbischof Stein Kenntnis hatten, so Historiker der Universität Trier in ihrem Bericht. Steins Wissen über kircheninterne Vertuschung von sexuellem Missbrauch sei in diesem Fall belegt. Der Priester blieb bis 1978 in der Pfarrei Burbach.

Stein folgt als Bischof dem Verhalten seiner Vorgänger

Vertuschen und Schweigen - Priester, die Kinder und Jugendliche missbrauchen, werden beschützt, sie werden kurz beurlaubt, für ein paar Wochen zu Exerzitien ins Kloster oder zu Studienaufenthalten in andere Städte geschickt und dann in eine andere Pfarrei versetzt. Dieses Muster zeichnet sich nachweisbar über Jahrzehnte im Bistum Trier ab, belegen Trierer Historiker in ihrer Studie. Auch Bischof Stein folgte diesem Muster, was durch Akten aus dem Bistumsarchiv belegt werden kann.

Historische Einordnung von Steins Umgang mit Missbrauch

Stein ging Verdachtsfällen von sexuellem Missbrauch durch Priester zwar nach, so die Historiker der Universität Trier. In Personalkonferenzen wurde darüber aber nur mündlich beraten. Er sprach mit Beschuldigten, nicht aber mit deren Opfern. Als Bischof habe sich Stein auf seinen Generalvikar und die Personalführung des Bistums verlassen. Die Beweislast bei Missbrauchsfällen lag demnach auf Seiten der Betroffenen, nicht auf der der beschuldigten Priester.

Keine Informationen an Staatsanwaltschaft

Im Fall eines Serientäters, der als Priester immer wieder Kinder und Jugendliche sexuell missbrauchte, zeigte Stein den Täter nicht bei der Staatsanwaltschaft an. Dabei hatte ihm sogar sein Offizial dringend dazu geraten, was Akten belegen. Der Bericht der Historiker der Universität Trier weist nach, dass Stein in keinem einzigen der 17 ihm bekannten Täter Anzeige bei der Staatsanwaltschaft machte. 200 Missbrauchsfälle waren Stein schon während seiner Amtszeit bekannt, belegen zeitgenössische Personalakten des Bistums Trier.

Täter werden nicht weiter kontrolliert

Priester, die beschuldigt wurden, Kinder und Jugendliche missbraucht zu haben und dies auch gestanden, schickte Bischof Stein meist für ein paar Wochen zu Exerzitien ins Kloster. Himmerod, Maria Laach und das Priesterhaus St. Thomas in Kyllburg wurden dafür gewählt. Danach wurden die Priester in andere Pfarreien versetzt, wo sie weitere Kinder sexuell missbrauchten. Von Kirchenstrafen sah Stein vollkommen ab, was zu seiner Zeit auch vom Vatikan gewünschte, gängige Praxis war.

Kein Schutz für Kinder und Jugendliche

Bischof Stein kontrollierte die von ihm in eine andere Pfarrei versetzten Priester nicht. Es wurde in seiner Amtszeit nichts dafür getan, zukünftig Kinder und Jugendliche vor den Tätern und vor sexuellem Missbrauch zu schützen. Das Geheimhaltungsgebot des Vatikans stand für Stein über allem, so die Historiker der Universität Trier.

Keine Hilfe für Opfer

Bischof Stein hat nie mit Kindern oder Jugendlichen gesprochen, die Opfer sexuellen Missbrauchs durch Priester geworden waren. Zumindest ist nichts davon in den Akten des Bistums zu finden. Die privaten Tagebücher des Bischofs sind verschollen, obwohl er in seinem Testament verfügt hatte, dass sie nicht vernichtet werden sollten. Bischof Stein starb am 20. Februar 1993 in Trier.