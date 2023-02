++ Weiterer Fastnachtsumzug abgesagt ++ 05er empfangen die Bayern ++ Maskenpflicht im ÖPNV läuft aus ++

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:00 Uhr Deutschland trinkt wieder mehr Bier Nach dem Corona-Schock der letzten Jahre verkauften die Bier-Brauereien in Deutschland wieder mehr Bier. Dass hat das Statistische Bundesamt festgestellt. Mit 7,2 Milliarden Litern waren es vier Prozent mehr als im Vorjahr. Jedoch wurde die Menge aus dem Vorkrisenjahr 2019 um fünf Prozent verfehlt. Die erstmals im Winter ausgetragene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar habe nicht zu einem erhöhten Bierkonsum geführt.

8:30 Uhr Dreh von ARD-Tatort in Ludwigshafen hat begonnen Wieder wird Ludwigshafen zum Tatort und Lena Odenthal geht auf den Spuren eines Killers: Die Dreharbeiten für einen neuen Tatort haben jetzt in Ludwigshafen begonnen. "Avatar" ist der Arbeitstitel der neuen Folge. Dabei geht es um Online-Dating mit tödlichem Ausgang. Zu sehen sein wird die Folge wohl erst im nächsten Jahr.

8:20 Uhr Vermisste radioaktive Kapsel in Australien gefunden Aufatmen in Australien: Nach tagelanger Suche haben Experten in Westaustralien eine vom Laster gefallene radioaktive Kapsel gefunden. Einsatzteams hätten die nur wenige Millimeter große und sehr gefährliche Kapsel etwa 50 Kilometer südlich der Bergbaustadt Newman entdeckt. Die winzige Hülse war beim Transport zu einem Depot nahe der Großstadt Perth aus ihrem Container gefallen. Seither suchten Spezialisten mit Detektoren die 1.400 Kilometer lange Strecke ab.

8:05 Uhr RLP-Tierschutzpreis an Katzenschutzfreunde Das ist mal ein toller Lohn für besondere Mühen. Die Katzenschutzfreunde Rhein-Ahr-Eifel haben den Tierschutzpreis des Landes Rheinland-Pfalz erhalten. Wofür? Während der Flutkatastrophe im Ahrtal hat sich der Verein um verlassene Katzen gekümmert und viele an ihre früheren Besitzerinnen und Besitzer zurückgeben können. Daumen hoch!

7:20 Uhr Fußgänger bei Unfall schwer verletzt In Idar-Oberstein ist am Dienstagabend ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei überquerte der 66-Jährige zum Zeitpunkt des Unglücks einen Zebrastreifen. Der Mann musste in einer Klinik notoperiert werden. Bei dem 64-jährigen Autofahrer stellte die Polizei einen Alkoholwert von 1,2 Promille fest.

7:15 Uhr Verrückter Nahverkehr: Maske auf oder doch Maske ab? Wer von euch derzeit mit Bus und Bahn im Nahverkehr zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg hin und her pendelt, dem kann schon mal der Kopf rauchen. Denn in den beiden Ländern gelten noch heute unterschiedliche Regeln zur Maskenpflicht.

7:10 Uhr Weiterer Fastnachtsumzug abgesagt Auch die "Gönnheimer Fasnachter" werfen hin: Als Grund für die Absage des Umzugs nennt der Verein im Internet, Polizei und Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde Wachenheim hätten die Sicherheitsauflagen immer weiter erhöht. Die Narren fürchteten, dass wegen der ringsum bereits abgesagten Fastnachtszüge alle feierwilligen Narren nach Gönnheim strömen könnten. Die neuen Auflagen seien nicht umsetzbar, sagt der Verein jetzt. Zuvor hatten unter anderen die Narren in Ludwigshafen, Frankenthal, Bad Dürkheim, Grünstadt, Maxdorf und Weisenheim am Sand die Züge abgesagt.

7:00 Uhr Der Blick über die Landesgrenze In Bremen hat ein Glückspilz rund 107,5 Millionen Euro beim Eurojackpot gewonnen. Der Spieler oder die Spielerin tippte in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 20, 21, 30, 41 und 43 sowie die Eurozahlen 10 und 11. Der Gewinn ist eine der höchsten Summen, die bisher beim Eurojackpot erzielt worden sind. Transparency International veröffentlicht Korruptionswahrnehmungsindex 2022. Der jährlich erscheinende Index ist der weltweit bekannteste Korruptionsindikator. Er listet 180 Staaten und Gebiete nach dem Grad der in Politik und Verwaltung wahrgenommenen Korruption auf. Im Korruptionsindex von Transparency liegt Deutschland auf Platz Neun, Dänemark schneidet am besten ab. In Baden-Württemberg ist am 31. Januar die Maskenpflicht im Nahverkehr gefallen - in Rheinland-Pfalz passiert das erst am 2. Februar. Im Grenzverkehr wird es deshalb zu einigem Durcheinander kommen, denn genau genommen müssten Fahrgäste, die zwischen den Bundesländern in Bussen und Bahnen unterwegs sind, ihren Mund-Nasen-Schutz mal tragen und mal nicht. Nach einer Verpuffung ist der größte Gasspeicher Deutschlands außer Betrieb. Die Anlage im niedersächsischen Landkreis Diepholz wurde vorsorglich abgeschaltet. Die Verpuffung hat sich an einer so genannten Fackel ereignet, einer Sicherheitseinrichtung zum Druckabbau. Verletzt wurde niemand, die Ursache ist noch unklar. Die Bundesnetzagentur erwartet aber keine Auswirkungen auf die sichere Gasversorgung in Deutschland.

6:25 Uhr Die aktuelle Verkehrslage Und hier der schnelle Blick auf die Verkehrslage heute morgen: Trotz teils glatter Straßen scheint es relativ ruhig zu sein. Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

6:10 Uhr Das Wetter am Mittwoch: Es wird nass Kein richtiger Winter, dafür nass und stürmisch - SWR-Wetterexperte Sven Plöger hat keine schönen Wetteraussichten für die nächsten Tage im Gepäck. Der Mittwoch startet in Rheinland-Pfalz noch trocken, nachmittags ziehen aber schon neue Schauer auf. Und es wird nicht besser - wechselhaft, nass und vor allem im Bergland weht ein teils stürmischer Wind. Video herunterladen (4,6 MB | MP4)

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der FSV Mainz 05 empfängt den FC Bayern München im DFB-Pokal-Achtelfinale. Die Bayern reisen 2023 noch sieglos und deshalb mit mächtig schlechter Stimmung an, Mainz hingegen hat nach dem 5:2-Sieg am Wochenende gegen Bochum Oberwasser. Die SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz erhalten die UNESCO-Welterbeurkunde. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergibt das Dokument bei einer Feierstunde in Mainz. Es ist Februar und der bringt einige Veränderungen mit sich: Unter anderen läuft die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen aus und die Vorgaben für den Bau von Windrädern werden neu gefasst. In Trier entscheidet der Stadtrat heute über die Umbenennung des Bischof-Stein-Platzes nahe des Trierer Doms. Dem ehemaligen Bischof Bernhard Stein (1904 - 1993) sollen zudem die Ehrenbürgerwürde und das Ehrensiegel der Stadt aberkannt werden. Die Missbrauchsstudie der Katholischen Kirche hatte schwere Vertuschungsvorwürfe gegen Stein erhärtet.