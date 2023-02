++ Wieder Geldautomat gesprengt ++ Glatte Straßen ++ Abgabefrist Grundsteuer ++ Jahrestag Polizistenmord ++

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Das wars - tschüss Es ist 10 Uhr. Ich sage Tschüss und Danke fürs Mitlesen und Mitmachen. Morgen versorge ich Euch wieder mit allem Wichtigen für Rheinland-Pfalz. Macht es gut und passt auf Euch auf!

9:50 Uhr Abstimmungsergebnis: Wie steht Ihr zu einem Tempolimit? So, kurz vor Ende des Tickers an diesem Dienstag geht mein Blick noch auf euer Voting zur Frage: Wie steht Ihr zu einem Tempolimit von 120 Stundenkilometern? 62,7 Prozent (Stand: 9:50) von Euch befürworten ein Tempolimit, 36,8 Prozent sind der Meinung, dass sich an der bisherigen Regelung nichts ändern soll. Nur 0,6 Prozent von Euch haben zu dem Thema keine Meinung.

9:15 Uhr Jahrestag Polizistenmord Die tödlichen Schüsse auf zwei junge Polizisten vor einem Jahr bei Kusel haben bundesweit für Entsetzen gesorgt. Am 31. Januar 2022 waren eine Polizistin und ihr Kollege bei Kusel während einer nächtlichen Fahrzeugkontrolle auf einer entlegenen Kreisstraße erschossen worden. Das Gedenken an sie dauert an.

8:50 Uhr Test- und Maskenpflicht für Pflegepersonal vor dem Aus? Die bundesweite Test- und Maskenpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen soll bald fallen. Laut baden-württembergischem Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat das Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gestern auf der gemeinsamen Ministerkonferenz zugesagt.

8:30 Uhr Maske auf oder ab? Zwei unklare Tage zwischen Mannheim und Ludwigshafen In Baden-Württemberg fällt ab 31. Januar die Maskenpflicht im Nahverkehr. In Rheinland-Pfalz erst am 2. Februar. Was tun in Bus und Bahn zwischen Mannheim und Ludwigshafen? Genau genommen müssten Fahrgäste, die an diesen zwei Tagen (31. Januar bis 2. Februar) zwischen den beiden Städten unterwegs sind, also auf der linken Seite des Rheins (Ludwigshafen) ihren Mund-Nasen-Schutz in Bussen und Bahnen aufsetzen, auf der rechts-rheinischen Seite (Mannheim) dagegen nicht. Viele Fahrgäste, die der SWR dazu befragt hat, reagieren verständnislos.



7:30 Uhr Lkw verliert mehrere hundert Liter Diesel Ein Lkw hat auf der A62 bei Höheinöd in der Südwestpfalz etwa 300 bis 400 Liter Diesel verloren. Nach Angaben der Polizei war der Lastwagen am Montagabend von Pirmasens in Richtung Landstuhl unterwegs, als der Fahrer offenbar unachtsam wurde. Bei der Autobahnabfahrt Höheinöd in der Südwestpfalz sei er von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke gefahren. Dabei, so die Polizei, sei der Tank des Lkw aufgerissen und der Diesel auf die Autobahn gelaufen. Höheinöd Unfall auf der A62 Lkw verliert in der Südwestpfalz mehrere hundert Liter Diesel Ein Lkw hat am Montagabend auf der A62 bei Höheinöd in der Südwestpfalz etwa 300 bis 400 Liter Diesel verloren. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:00 Uhr Abstimmung: Wie steht Ihr zu einem Tempolimit? Viel diskutiert wird zurzeit bei Instagram eine Studie des Bundesumweltamtes, wonach wir durch ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen acht Millionen Tonnen klimaschädlicher Gase einsparen könnten. Unsere Instagram-Userin "tine.wiese" sagt: "Ja, ich bin fürs Limit. Endlich weniger Abgase, weniger Stress und Unfälle durch Raser." Nutzer "marko_louis_philippe_klotz_" findet hingegen: "Völliger Blödsinn, auf vielen Autobahnen ist eh ständig Stau oder ähnliches." Wie steht Ihr zu einem Tempolimit?

6:30 Uhr Der Blick über die Landesgrenze Die neusten Arbeitsmarktzahlen werden erwartet. Zuletzt gab es gute Nachrichten, dass sich Deutschlands Wirtschaft in diesem Jahr deutlich besser entwickeln werde als zunächst gedacht. Eine Rezession wird zudem nicht mehr erwartet. Ob sich die guten Nachrichten schon am Arbeitsmarkt ablesen lassen? Das Statistische Bundesamt gibt die Inflationsrate für Januar 2023 bekannt. Experten hatten kürzlich prognostiziert, dass der Höhepunkt schon überschritten sei. Das wären gute Nachrichten für die kommenden Monate. Heute endet die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums hatten bis zum Sonntag erst etwas mehr als zwei Drittel der Immobilienbesitzer bundesweit die Erklärung abgegeben. Falls ihr zu dem übrigen Drittel gehört, hier unsere Ausfülltipps.

6:25 Uhr Die aktuelle Verkehrslage Und hier der schnelle Blick auf die Verkehrslage heute morgen: Trotz teils glatter Straßen scheint es relativ ruhig zu sein. Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

6:10 Uhr Das Wetter am Dienstag: Es wird wieder glatt In der Nacht ist es überwiegend trocken geblieben mit Tiefstwerten von drei bis ein Grad, in höheren Lagen aber deutlich kälter. Es besteht Glättegefahr. Der Dienstag bleibt weiterhin stark bewölkt, zeitweise ist mit Regen zu rechnen. In höheren Lagen kann Schnee fallen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwei und sieben Grad. In Hochlagen ist mit Maximalwerten von null bis vier Grad zu rechnen. Video herunterladen (4,7 MB | MP4)

6:05 Uhr Geldautomat in Koblenz gesprengt - Verdächtige gefasst Keine Nacht ohne gesprengten Geldautomaten: So fühlt es sich fast an. Diesmal hat es eine Bank-Filiale in der Andernacher Straße in Koblenz getroffen. Auf der Flucht bauten die Einbrecher zunächst einen Unfall und flüchteten zu Fuß. Die Polizei setzte sogar einen Hubschrauber für die Suche nach den Tätern ein - mit Erfolg. Im Dickicht eines Campingplatzes wurden zwei Männer in den Morgenstunden gefasst. Koblenz Polizei hatte mit Hubschrauber gefahndet Geldautomatensprengung in Koblenz: Haftbefehl gegen zwei Männer In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in Koblenz einen Geldautomaten gesprengt. Gegen zwei Männer wurde Haftbefehl erlassen.. 16:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Die tödlichen Schüsse auf eine Polizistin und einen Polizisten während einer nächtlichen Fahrzeugkontrolle in der Westpfalz jähren sich zum ersten Mal. Die Tat hatte bundesweit große Betroffenheit ausgelöst. Am Jahrestag soll es Gedenkfeiern geben. Das Landgericht Kaiserslautern verurteilte im November 2022 einen 39 Jahre alten Mann wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft und stellte die besondere Schwere der Schuld fest.

Rheinland-Pfalz übernimmt für zwei Jahre die Gipfelpräsidentschaft in der Großregion. Schon am Montag informierte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) über die Pläne der Landesregierung für diese Zeit der Präsidentschaft. Die offizielle Übergabe ist erst heute bei einem Gipfeltreffen im französischen Verdun.

Am 12. Februar 2023 findet in Mainz die Oberbürgermeister-Wahl statt. Schon heute stellen sich die sieben Kandidatinnen und Kandidaten bei einer Podiumsdiskussion in Mainz den Wählerinnen und Wählern vor.