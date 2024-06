Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:10 Uhr Schwerverletzte nach missglücktem Überholmanöver bei Nister Im Westerwaldkreis sind gestern Abend mehrere Menschen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 22-jähriger Autofahrer auf der B414 bei Nister versucht, einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Auto eines 32-Jährigen frontal zusammen. Eines der Autos prallte gegen den Lkw. Der 32-Jährige und sein Beifahrer wurden schwer verletzt, sie wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht. Ein weiterer Mitfahrer musste von der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit werden. Der 22-Jährige und der Lkw-Fahrer wurden ebenfalls verletzt. Video herunterladen (28,6 MB | MP4) 6:03 Uhr 🌤️ Das Wetter: Sonne und Wolken An diesem Donnerstag erwartet Rheinland-Pfalz ein "Wechselspiel aus Sonnenschein und Wolken", so SWR-Wetterexperte Thomas Ranft gestern Abend. Bei Temperaturen zwischen 17 und 24 Grad lässt es sich gut aushalten. Und die wichtigste Botschaft in diesen von Hochwasser geplagten Tagen: Es bleibt überwiegend trocken! In den kommenden Tagen geht es ähnlich weiter. Video herunterladen (23,9 MB | MP4) 6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) verleiht gemeinsam mit dem Landespräventionsrat den Landespräventionspreis 2024 in Mainz. Die Preisträger sind in diesem Jahr der 1. FC Kaiserslautern, der Verein "Helfer sind tabu", die "Fridtjof-Nansen-Akademie" aus Ingelheim und die Kontaktstelle Holler "Kein Bock auf Nazis" aus Kusel. Den Sonderpreis "Inklusive Prävention" erhält in diesem Jahr die Sicherheitsberatung für Senioren der Stadt Mainz. In Mainz beginnt ein Prozess gegen einen 23 Jahre alten Mann. Ihm wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Der Angeklagte soll einen betrunkenen Mann geschlagen haben, der dann auf dem Asphalt aufgeschlagen ist. An den Folgen der Verletzungen ist der Mann später gestorben. Er soll sich vor der Auseinandersetzung beleidigend und übergriffig gegenüber der Freundin des mutmaßlichen Täters verhalten haben. In Ramstein-Miesenbach findet heute auf dem US-Luftwaffenstützpunkt eine Flugzeug-Übung statt. Kampfflugzeuge aus mehreren NATO-Staaten werden sich während eines eintägigen Manövers abwechselnd in "einem freundschaftlichen Wettbewerb" messen, teilte das US-Militär mit. 6:00 Uhr Guten Morgen Rheinland-Pfalz! IMAGO IMAGO / Panthermedia Ich bin Iris Mack und möchte heute mal mein Mitgefühl mit allen äußern, die schlecht geschlafen haben. Ihr Armen, woran hat es gelegen? Kalte Füße, harte Matratze, schnarchende Bettgenossen? Oder gar sinnloses Gedankenkreisen? Das ist wirklich fies! Beispiel: 23 Uhr: Ein entzündeter Mückenstich stört beim Einschlafen.

1 Uhr: Ob es eine Tigermücke war? Übertragen die nicht diverse Krankheiten?

2 Uhr: Klarer Fall: Ein Tropenfieber! Sicher muss das Bein amputiert werden!

3 Uhr: Wo kriege ich eine barrierefreie Wohnung her?

4 Uhr: Planung der eigenen Beerdigung.

5 Uhr: So ein Quatsch, es ist nur ein aufgekratzter Mückenstich. Gute Nacht.

5:05 Uhr: Der Wecker ⏰ klingelt. Liebe Leute, wenn es euch so ergangen ist, gebe ich mir jetzt alle Mühe, euch mit aktuellen Nachrichten aus dem Land wach zu halten. Sollte das nicht helfen, schreibt mir eine Mail an rlp-newsticker@swr.de oder schickt mir ein hübsches Foto mit einem Motiv eurer Wahl. Haltet durch, ich bin bei euch! Schickt uns eure Fotos