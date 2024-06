Es herrscht Hochwasser am Rhein und das private Busgewerbe in RLP will unangekündigt streiken. Ansonsten werden heute die Arbeitsmarktzahlen für Rheinland-Pfalz vorgestellt und die Briefwahl muss heute verschickt werden.

9:50 Uhr Rock am Ring: Das müsst ihr wissen 🤘 Nur noch vier Tage sind es bis zu dem Musikfestival in Rheinland-Pfalz: Rock am Ring. Für alle, die sich im Vorfeld ein gutes Campingplätzchen sichern wollen, sind es sogar nur noch drei Tage. Am Wochenende gibt es feinsten Rock auf dem Nürburgring zu genießen, parallel findet das Pendant Rock im Park in Nürnberg statt. Die Headliner sind dieses Jahr Die Ärzte, Green Day und Måneskin. Zu sehen sind auch Billy Talent, Broilers, Kraftklub, Queens of the Stone Age, Royal Republic und und und ... Bevor ich weiter ins Schwärmen gerate, gibt's hier das FAQ fürs Fest. Adenau Drei Tage Live-Musik Rock am Ring 2024 - Alle wichtigen Infos zum Festival am Nürburgring Wie komme ich am besten hin? Wie wird das Wetter? Was sollte ich nicht vergessen? Und welche Bands spielen? Alle wichtigen Infos zu Rock am Ring 2024. 16:00 Uhr Der Tag in RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

9:40 Uhr Europawahl: Ja, ab 16 Jahren 🗳 Noch fünf Tage bis zur Europawahl! Vor zwei Jahren wurde das Mindestalter dafür in Deutschland von 18 auf 16 Jahre abgesenkt. Viele junge Menschen können dieses Jahr somit das erste Mal früher wählen als die Generationen zuvor. Was sagen sie dazu? Wir haben die Reaktionen auf Instagram gesammelt.

9:15 Uhr Was geschah am 4. Juni? 2021: Der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx bietet Papst Franziskus seinen Rücktritt an. Damit will er für "die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche“ Mitverantwortung tragen. Der Papst lehnt ab. 2012: Ein wegen Mordes international gesuchter kanadischer Pornodarsteller wird in Berlin gefasst. Der 29-Jährige soll vor laufender Kamera einen Studenten zerstückelt und Teile der Leiche an politische Parteien in Kanada geschickt haben. 1989: In Polen finden die ersten annähernd demokratischen Parlamentswahlen der Nachkriegsgeschichte statt.

9:00 Uhr Mountainbike-Kongress in Annweiler 🚲 Schon davon gehört? In Annweiler beginnt heute der achte Deutsche Mountainbike-Kongress. Das ist eine Fachtagung, die alle an den Tisch bringen möchte, die mit dem Pfälzerwald zu tun haben. Denn diese Region entwickelt sich nach Einschätzung zu einem richtigen Bike-Hotspot. Die Hintergründe hat mein Kollege Thilo Eickhoff.

8:50 Uhr Kinderlebenslauf macht Station in Koblenz Der bundesweite "Kinder-Lebens-Lauf“ führt heute Vormittag auch durch den Norden von Rheinland-Pfalz. Bei der Aktion geht es darum, die Arbeit von Kinderhospizen transparenter und öffentlicher zu machen. Laut Deutschem Kinderhospiz-Bund werden überall deutlich mehr Plätze benötigt. Es beteiligen sich Mitarbeitende von Kinderhospizen in der Region, aber auch Familien mit todkranken Kindern, die auf diese Einrichtungen angewiesen sind. Von Koblenz aus geht es mit einem umgebauten, bunten Cabrio-Bus zuerst nach Nassau und von da aus dann weiter nach Frankfurt. Insgesamt macht der Bus auf seiner halbjährigen Fahrt quer durch Deutschland an 130 Stationen halt. Sendung am Di. , 4.6.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

8:35 Uhr Hochwasser in der Pfalz: Frankenthal schließt Hochwasser-Damm Die Stadt Frankenthal bereitet sich darauf vor, dass der Rheinpegel weiter steigt. Mit mehr als 2.000 Tonnen Erde haben Hilfskräfte den Riegel-Damm an der Autobahn 6 geschlossen. Durch die zwei Lücken im Damm verliefen bisher Fahrradwege, die sind jetzt gesperrt. Die Stadt geht nicht davon aus, dass der Rhein so ansteigt, dass er auf den Damm trifft. Weil aber unklar ist, wie viel Wasser zusätzlich vom Neckar noch in den Rhein fließt, wurden die Lücken im Damm vorsichtshalber geschlossen. Einsatzkräfte schließen eine Dammlücke am Rhein bei Frankenthal mit Auffüll-Material. SWR Sendung am Di. , 4.6.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

8:15 Uhr Hochwasser am Rhein: Lage in Koblenz Die Stadt Koblenz hat sich auf das Hochwasser vorbereitet. Erste mobile Hochwasserschutzwände im Stadtteil Neuendorf sind seit dem Wochenende aufgebaut, die Tore der Hochwasserschutzwand im Stadtteil Ehrenbreitstein seien geschlossen, teilt die Stadt mit. Aufatmen geht zwar noch nicht, aber das Hochwasser fällt geringer aus als befürchtet. Wie die Stadt weiter mitteilt, werden die südlichen Zuflüsse des Rheins und der Strom selbst aktuellen Prognosen zufolge nicht so stark steigen. Hochwasser am Deutschen Eck in Koblenz - der Rhein ist gut gefüllt. SWR

8:10 Uhr Baupause bei Batteriefabrik in Kaiserslautern? Der geplante milliardenschwere Bau einer Batteriefabrik für Elektroautos in Kaiserslautern liegt einem Bericht der Rheinpfalz zufolge auf Eis. Demnach verschiebt das Unternehmen ACC den Beginn des Projekts. Es gilt als eines der wichtigsten Projekte der EU und soll entsprechend finanziell gefördert werden, auch von der Landesregierung. Die sei über die Entscheidung des Unternehmens informiert, heißt es in dem Bericht. Begründet worden sei der Schritt unter anderem damit, dass sich der Markt für E-Autos langsamer entwickle als erwartet.

8:00 Uhr Ahrtal: 19 Regenrückhaltebecken müssten gebaut werden Ingenieure halten es für möglich, Hochwasserkatastrophen im Ahrtal wie im Sommer 2021 zu verhindern. Dazu müssten 19 große Regenrückhaltebecken gebaut werden. Die Pläne wurden den Bürgern am gestrigen Abend in Ahrweiler präsentiert. Aber: Es werde laut Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) Jahrzehnte dauern, die Rückhaltebecken zu bauen und es werde enorm viel kosten. Hätte es diese Regenrückhaltung schon bei der Katastrophe 2021 gegeben, wären am Pegel in Altenahr statt 1.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde nur 200 Kubikmeter vorbeigeflossen.

7:40 Uhr Briefwahl heute abschicken! ✉ Wenige Tage vor den Europa- und Kommunalwahlen empfiehlt der Landeswahlleiter in Rheinland-Pfalz allen Briefwählern, heute spätestens die Wahlbriefe mit der Post abzuschicken. Die Wahlbriefumschläge könne man aber auch spätestens am Wahltag direkt beim Wahlvorstand abgegeben. Bis vergangenen Freitag hatte nach Angaben des Landeswahlleiters mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten in Rheinland-Pfalz Briefwahl beantragt. Sendung am Di. , 4.6.2024 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

7:30 Uhr Hochwasser am Rhein: Lage in Ingelheim Unsere Kollegin Vanessa Siemers war heute früh schon unterwegs und hat uns dieses Bild aus Ingelheim mitgebracht. Der Scheitelpunkt des Hochwassers in Ingelheim wird heute erwartet. Allerdings könnten sich die Prognosen der Pegelstände und damit die Hochwasserlage laufend ändern. Laut Kreis Mainz-Bingen ist es derzeit auf allen Rheinabschnitten verboten, die Dämme zu betreten. Menschen sollen überflutete Bereiche meiden, nur die Dammwache darf Deiche in Ingelheim betreten. Der Spielplatz in Ingelheim steht unter Wasser. SWR Vanessa Siemers

7:25 Uhr Deutschland und die Welt 🌍 In Indien wird heute das Ergebnis der Parlamentswahl erwartet. Jüngste Umfragen sagen einen Sieg der Regierungskoalition von Premierminister Narendra Modi voraus. Der 73-Jährige könnte damit Indien in dritter Amtszeit fünf weitere Jahre lang regieren. Als mutmaßlicher Terrorist der rechten "Kaiserreichsgruppe" muss sich von heute an ein 49-Jähriger vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf verantworten. Der Angeklagte aus Heiligenhaus bei Düsseldorf soll mit der "Reichsbürger"-Gruppe Anschläge erwogen und einen Staatsstreich vorbereitet haben. Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht heute ihre Zahlen für Mai. Fachleute erwarten, dass sich die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt weiterhin verhalten entwickelt hat. Bereits im April war die Zahl der Arbeitslosen wegen der Wirtschaftsschwäche im Vergleich zum Vormonat nur leicht gesunken.

7:15 Uhr Ebling: Bedrohung durch Extremisten in RLP hat neue Qualität Die von Extremisten und Terroristen ausgehenden Angriffe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung hätten eine neue Qualität und Dynamik, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2023. Auch die Zahl der Personen, die der Verfassungsschutz der rechtsextremistischen und der islamistischen Szene zuordnet, sind nach Angaben des Innenministers im vergangenen Jahr gestiegen. Deshalb fordern CDU und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) die Stärkung des Verfassungsschutzes.

6:45 Uhr Hochwasser in RLP: Schifffahrt weiterhin teils eingestellt Wegen der Regenfälle und Überschwemmungen am Wochenende in Baden-Württemberg und Bayern steigen auch die Pegelstände in Rheinland-Pfalz. Die gute Nachricht: Die Hochwasser fallen aber zum Teil geringer aus als befürchtet. Ein Campingplatz samt Restaurant stand zum Beispiel in der Gemeinde Spay im Kreis Mayen-Koblenz unter Wasser. Dies sei jedoch keine ungewöhnliche Lage für den Betreiber, er kenne Hochwasserlagen wie diese. Weiterhin ist die Schifffahrt teils eingestellt. Die Rheinfähre in Ingelheim hat in der Nacht gemeldet, dass sie den Betrieb ab sofort einstellt. Auch bei Worms ist die Schifffahrt seit Montagmorgen komplett eingestellt. Den gesamten Überblick gibt's hier: RLP Rheinschifffahrt ruht streckenweise Pegelstände in RLP steigen - Hochwasser-Vorbereitungen laufen Der Juni ist nass und ungemütlich gestartet. In Rheinland-Pfalz wird es zum Wochenanfang sonniger, aber dennoch steigt die Hochwassergefahr. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

6:35 Uhr Deutsche Fußballer bleiben torlos gegen die Ukraine So richtig in EM-Form sind sie noch nicht, die deutschen Kicker. Gegen die Ukraine reichte es am gestrigen Abend in Nürnberg nur zu einem 0:0. Dabei erspielte sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann zahlreiche Chancen. Die beste hatte Debütant Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim, der nur die Latte traf. Also ihn würde ich ganz sicher mit zur EM nehmen! Maximilian Beier (r.) und der Ukrainer Olexander Sintschenko kämpfen um den Ball. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Federico Gambarini Sendung am Di. , 4.6.2024 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:25 Uhr Motorradfahrer stirbt in Speyer Und noch eine Meldung von einem tödlichen Unfall: Am gestrigen Abend hat sich in Speyer ein Unfall mit einem 19-jährigen Motorradfahrer ereignet. Der Mann hatte nach Polizeiinformationen versucht, einen LKW zu überholen. Dabei stieß er mit dessen Anhänger zusammen. Er starb noch am Unfallort.

6:15 Uhr Tod eines Radfahrers: Suche nach Zeugen Nach dem Tod eines Radfahrers in Kaiserslautern, hofft die Polizei Westpfalz auf Hinweise von Zeugen. Aus noch ungeklärter Ursache war der 54-Jährige gestern gegen 12:30 Uhr im Ortsteil Wiesenthalerhof in Fahrtrichtung Otterbach mit seinem E-Bike gestürzt. Passanten fanden ihn leblos und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen – ohne Erfolg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für sie stellt sich die Frage, wie es zu dem Sturz kam. Daher suchen sie jetzt Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist oder die den Sturz beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegengenommen. Sendung am Di. , 4.6.2024 5:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:10 Uhr So wird das Wetter 🌤 Heiter bis wolkig lautete die Wetterprognose von Claudia Kleinert am Montagabend. Das Schöne: Es gibt heute bis zu 23 Grad! Wir sollten das trockene Wetter noch einmal ausnutzen, denn ab morgen wird es wieder nass. Danach ist aber wieder Besserung in Sicht. Video herunterladen (30,6 MB | MP4)

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz ❗ In Mainz beginnt heute um 9:00 Uhr der Prozess gegen einen 22-Jährigen wegen Totschlags und versuchten Totschlags. Der Angeklagte soll einen Mann, der ihn wegen eines zurückliegenden Vorfalls angeschrien habe, mit einem Messer tödlich verletzt haben. Auch habe der Angeklagte zwei Zeugen angegriffen, von denen einer mit dem Messer schwer verletzt wurde. Der zweite Zeuge sei unter anderem mit einer Mistgabel attackiert worden, wurde aber nicht verletzt. Beim Fachkräftegipfel in Mainz soll heute Nachmittag die "Digitale Bildungsoffensive Pflege 2024 Rheinland-Pfalz" vorgestellt werden. Ziel ist es laut dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, die Pflegeausbildung in RLP digitaler und zukunftssicherer zu gestalten. Heute werden von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit die Arbeitsmarktdaten für den Mai in Rheinland-Pfalz bekanntgegeben. Experten gehen von einem leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit im Land aus. Im April hat die Zahl der Arbeitslosen bei fast 120.000 gelegen.