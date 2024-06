per Mail teilen

Ein Toter und zwei Verletzte: Im vergangenen Oktober hielt eine Bluttat Bingen-Büdesheim in Atem. Vor dem Mainzer Landgericht hat am Dienstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen.

Eine halbe Stunde dauerte der Prozessauftakt am Mainzer Landgericht, dann war der erste Verhandlungstag auch schon wieder zu Ende. Das Interesse an dem Prozess ist groß: Neben Medienvertretern waren auch Freunde und Bekannte des Opfers gekommen. Während der Staatsanwalt die Anklageschrift vorlas, hatten einige von ihnen Tränen in den Augen.

Totschlag und zweifacher versuchter Totschlag

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vollendeten Totschlag in einem Fall und versuchten Totschlag in zwei weiteren Fällen vor. Er soll am 9. Oktober 2023 in Bingen-Büdesheim einen 26-Jährigen Mann erstochen und zwei weitere Männer verletzt haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten die drei Opfer des Angriffs den Angeklagten aus dem Auto heraus gesehen und ihn angesprochen. Auf einem Feldweg sei dann der Streit zwischen ihnen völlig aus dem Ruder gelaufen.

Attacke mit Messer und Heugabel

Der Angeklagte habe mit einem Messer 17 Mal auf sein Opfer eingestochen. Der Mann starb laut Staatsanwaltschaft noch an Ort und Stelle. Danach seien die Männer vom Ort des Angriffs geflüchtet. Der Angeklagte sei ihnen aber gefolgt und die Auseinandersetzung sei dann weiter gegangen. Der Angeklagte habe dann auch die beiden anderen Männer angegriffen, einer von beiden sei durch 12 Messerstiche schwer verletzt worden. Schließlich habe der Angeklagte auch mit einer Heugabel nach ihnen geworfen. Er habe, so die Staatsanwaltschaft, die Absicht gehabt, die beiden ebenfalls zu töten.



Täter und Opfer sollen sich gekannt haben

Laut Staatsanwaltschaft kannten sich der Angeklagte und zumindest eines seiner Opfer. Er soll Chef einer Gartenbaufirma sein. Schon lange vor der Attacke habe es immer wieder Streit zwischen ihnen gegeben. Auch der getötete 26-Jährige habe in dieser Gartenbaufirma gearbeitet. Warum es Streit gab, ist bisher nicht bekannt.

Toter lag auf einem Feldweg in Bingen-Büdesheim

Zeugen hatten am 9. Oktober 2023 einen Toten auf einem Feldweg in Bingen-Büdesheim gefunden und die Polizei alarmiert. Stundenlang war danach ein Hubschrauber über Bingen gekreist. In der Nähe des Tatorts entdeckten Polizisten dann die beiden anderen, durch Stiche schwer verletzten Männer. Die Ermittler standen zunächst vor einem Rätsel. Erst nach und nach kamen Einzelheiten und Hintergründe der Tat ans Licht.

Die Bluttat in Bingen-Büdesheim löste Trauer und Entsetzen aus. SWR

Große Anteilnahme bei Menschen in Bingen



Die Tat hatte die Menschen in Bingen-Büdesheim aufgewühlt. Viele stellten am Fundort der Leiche Kerzen auf und es gab eine Mahnwache auf dem Rathausplatz in Bingen-Büdesheim.

Der Prozess am Mainzer Landgericht soll am 12. Juni fortgesetzt werden. Zunächst werden dann Polizisten als Zeugen gehört, so ein Gerichtssprecher, später sollen auch weitere Beteiligte aussagen. Das Urteil wird nach Angaben des Gerichts vermutlich Ende August fallen.