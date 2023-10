Ein Toter, vier Verletzte und viele Fragen. In Bingen am Rhein, im Stadtteil Büdesheim, gab es am Montag eine tödliche Messerattacke. Auf einem Feldweg in Richtung der Weinberge wurde ein Mann erstochen. Vorausgegangen war laut Polizei wohl eine Auseinandersetzung. Dabei wurden auch weitere Männer durch Messerstiche verletzt. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Was bisher zu dieser Gewalttat bekannt ist, hat Christian Bongers zusammengetragen.