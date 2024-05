Rassistische Parolen auf Feier in Grafschaft

per Mail teilen

Bei einer Feier in Grafschaft sollen mehrere Gäste ein Lied mit rassistischen Text gegrölt haben. Die Polizei zieht Parallelen zu einem ähnlichen Fall auf Sylt.

Wie erst heute bekannt wurde, ereignete sich der Vorfall bereits am frühen Donnerstagmorgen auf der Party eines Junggesellenvereins in Grafschaft im Landkreis Ahrweiler. Nach Polizeiangaben hat ein Zeuge am folgenden Nachmittag deswegen Anzeige erstattet.

Malu Dreyer: "Nazi-Parolen auf Sylt sind total entsetzlich"

Nun werde gegen mehrere Partygäste wegen des Verdachts auf Volksverhetzung ermittelt. Einer der Verdächtigen sei bereits namentlich bekannt. Demnach handelt es sich um einen Mann Anfang 20. Zudem stehen drei weitere Gäste unter Verdacht, mitgegrölt zu haben. Um wen es sich dabei handelt, ist laut Polizei allerdings noch nicht klar.

Fremdenfeindliche Parolen zu einem bekannten Partyhit

Die Polizei sagt, der Fall erinnere an ein bekanntes Video, das nach Pfingsten in Sozialen Netzwerken vielfach geteilt und kontrovers diskutiert wurde. Darin zu sehen sind mehrere Partygäste, die in einem Club auf Sylt fremdenfeindliche Parolen zur Melodie des bekannten Partyhits "L’amour toujours" von Gigi D’Agostino skandieren.

Im Grafschafter Fall hat mittlerweile das Fachkomissariat für Staatsschutzangelegenheiten der Kriminalpolizei in Koblenz die Ermittlungen übernommen.