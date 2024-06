Hochwasserwarnung für Koblenz: Überschwemmungen an den Ufern

Die Stadt Koblenz bereitet sich weiter auf Hochwasser vor und warnt vor Überspülungen an den Ufern. Erste Hochwasserschutzwände stehen bereits, weitere sollen im Laufe des Tages folgen. Am Mittelrhein fahren einige Fähren nicht mehr.

Die Hochwasservorhersagezentrale hat eine amtliche Hochwasserwarnung für das Stadgebiet Koblenz herausgegeben. Demnach ist im Laufe des Tages damit zu rechnen, dass der Rhein über die Ufer treten wird. Dies betreffe vor allem das Peter-Altmeier-Ufer. Es könne zu Überspülungen der Fahrbahn kommen. Die Bevölkerung wird gebeten sich zu informieren und parkende Fahrzeuge in Wassernähe zu entfernen sowie die Parkflächen am Peter-Altmeier-Ufer nicht mehr zu nutzen. Der Scheitel der Hochwasserwelle werde voraussichtlich zum Mittwoch erwartet.

In Koblenz werden Schutzwände errichtet

Wie die Stadt Koblenz mitteilt, rechnen Experten damit, dass der Hochwasserscheitel die Marke von 6,50 Meter erreichen kann. Das sagt auch die Hochwasservorhersagezentrale des Landes Rheinland-Pfalz voraus. Demnach werden am Mittwoch am Mittelrhein die Höchststände erwartet. Die Stadt hat bereits damit begonnen, Hochwasserschutzwände aufzubauen.

So haben im Stadtteil Neuendorf die Feuerwehren laut Stadt den ersten Abschnitt der mobilen Hochwasserschutzwand errichtet, unterstützt vom Kommunalen Servicebetrieb. Ob es noch weitere Verschlüsse der Schutzwand im Bereich der Neuendorfer Kirche geben wird, entscheidet sich laut Stadt im Laufe des Tages. Dann solle auch entschieden werden, wann die Hochwasserschutztore in Ehrenbreitstein geschlossen werden.

Einige Fähren am Mittelrhein stellen Betrieb ein

Am Mittelrhein haben wegen des Hochwassers einige Fähren schon den Betrieb eingestellt. Die Loreleyautofähre zwischen St. Goarshausen und St. Goar informiert auf der Internetseite, dass die Fähre ab heute bis mindestens Mittwoch nicht fährt. Die Personenfähre Felix ist dort noch in Betrieb. Auch die Rheinfähre in Boppard hat den Betrieb wegen Hochwasser eingestellt. In Andernach kommen Besucher momentan nicht mit dem Schiff zum Kaltwassergeysir. Zwischen Linz und Remagen kann die Personen- und Autofähre noch übersetzen.