In St. Goar wollen Stadt und Feuerwehr verhindern, dass das Rheinhochwasser in die Innenstadt läuft. Sie haben deshalb vorsorglich eine 60 Zentimeter hohe Sperre aufgebaut.

Gegen drei Uhr am frühen Mittwochmorgen soll das Hochwasser in St. Goar seinen Höhepunkt erreichen. Der Schnelldamm könnte die Innenstadt bis zu einem Wasserstand von etwa 6,70 Meter schützen, sagte André Weißhaupt von der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelhrein. Voraussetzung sei aber, dass die Pumpen weiter die Kanalisation freihalten.

Noch ist nicht klar, wie hoch das Wasser in St. Goar tatsächlich steigen wird. Der Sperrdamm ist am tiefsten Punkt am Rheinufer aufgebaut worden. Er ist ist 60 Zentimeter hoch und verläuft vom Marktplatz quer über die B9. Die Bundesstraße ist deshalb auch gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Sperrungen wegen Hochwasser links und rechts des Rheins gesperrt

Wegen des Hochwassers ist auch auf der anderen Rheinseite die Bundesstraße 42 gesperrt. Wie die Polizei berichtet, steht in Kamp-Bornhofen das Wasser auf der B42. Die Bundesstraße ist dort deshalb am Dienstagvormittag gesperrt worden. Der Verkehr wird örtlich über die Höhe umgeleitet.

Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein ruft zur Vorsorge auf

Die Verbandsgemeinde bittet auf ihrer Facebook-Seite alle Bürgerinnen und Bürger in St. Goar, sich auf das Hochwasser vorzubereiten. Informationen gebe es über die Warn-Apps NINA und KATWARN zum aktuellen Wasserstand oder auch auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt.

Hochwasser am Mittelrhein: In Sankt Goar steigt der Rhein aus seinem Flussbett. SWR

Außerdem weist die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein darauf hin, dass die Bürgerinnen und Bürger die Rückstauklappen im Keller überprüfen und sich während des Hochwassers dort nicht aufhalten sollten. Es bestehe Lebensgefahr.

Die betroffenen Menschen in St. Goar sollten ihre Fenster und Türen abdichten, ebenso die Öffnungen von Abflüssen. In Räumen, die volllaufen könnten, sollten elektrische Geräte und Heizungen und auch der Strom abgeschaltet werden. Heizöltanks seien oft ein Problem, es sei gut, sie abzudichten. Auch Gasflaschen, Farben und Lacke sollten gesichert werden.

Hochwasser in St. Goar: Kinder rechtzeitig in Sicherheit bringen

Die Menschen sollten rechtzeitig ihre Autos aus gefährdeten Garagen oder von Parkplätzen fahren und ihre Fahrzeuge abschleppen lassen, wenn das Wasser bis über die Räder steht.

Ganz wichtig sei auch, dass man sich nicht selbst in Gefahr bringt - auch, wenn man anderen helfen will. Es gelte, Kinder rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Die Uferbereiche des Rheins und überspülte Straßen sollten nicht betreten werden. Und man soll die Einsatzkräfte nicht behindern und tun, was sie anordnen.