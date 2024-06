Baupause bei ACC-Batteriezellenfabrik in Kaiserslautern?

per Mail teilen

Der Bau des Batteriezellenwerks auf dem ehemaligen Opel-Gelände in Kaiserslautern zählt zu den wichtigsten Bauprojekten in Europa. Jetzt liegen die Pläne wohl auf Eis.

Ambitionierte Pläne hatte die französische Automotive Cells Company, kurz ACC. Der Bau der Batteriezellenfabrik in Kaiserslautern hätte eigentlich im August starten sollen. 2025 wollte das Unternehmen dann eigentlich schon Batterien für Elektroautos produzieren. Doch diese Pläne verzögern sich einem Bericht der "RHEINPFALZ" zufolge.

Gestiegene Kosten und zu geringe Nachfrage nach E-Autos

Das Unternehmen spricht von einer "Pause", die eingelegt wird. Als Gründe dafür nennt ACC Schwierigkeiten bei der Infrastruktur und gestiegene Materialkosten. Außerdem sei die Nachfrage nach E-Autos auf dem Markt noch zu gering, zu wenige Kunden bereit, von Verbrennern auf E-Autos umzusteigen. Vor kurzem erst hatte das Unternehmen in Nordfrankreich eine erste Batteriezellenfabrik eingeweiht. Auch in Italien soll ein solches Werk entstehen.

2.000 Arbeitsplätze will ACC in Kaiserslautern schaffen

Bis Ende 2024 oder Anfang 2025 will das Unternehmen entscheiden, wie es in Kaiserslautern weitergehen soll. Bis Ende nächsten Jahres hätten eigentlich 750 Menschen im Werk in Kaiserslautern arbeiten sollen. 2030 dann 2000.

So ähnlich könnte die Gigafactory aussehen. In Billy-Berclau im Norden Frankreichs ist eine der größten E-Auto-Batterien-Fabrik Europas eröffnet worden. Pressestelle Automotive Cells Company

Staatskanzlei Rheinland-Pfalz bestätigt Pause

Die Staatskanzlei hat die Bau-Pause gegenüber der "RHEINPFALZ" bestätigt. Knapp 50 Millionen steuerte das Land ACC zum Bau zu. Vom Bund gab es sogar fast eine halbe Milliarde Euro.

Gigafactory soll Module für rund 600.000 Elektrofahrzeuge produzieren

In der "Gigafactory", so die offizielle Bezeichnung, hätten ursprünglich Zellen und Module für rund 600.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr von rund 2.000 Mitarbeitern produziert werden sollen. Die Automotive Cells Company ist eine Kooperation, ein so genanntes Joint Venture, der Automobilkonzerne Stellantis (Peugeot, Opel) und Mercedes-Benz sowie Total Energies/Saft.