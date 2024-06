Wenn Bussarde ihre Nester bauen und ihre Jungen aufziehen, sollten Menschen vorsichtig sein. In Wiesbaden, Rüdesheim und Ober-Olm werden derzeit Jogger und Spaziergänger von den Vögeln angegriffen.

Jan Hoffman ist Förster im Ober-Olmer Wald. In seinem Revier brüten Bussarde in mehreren Horsten. Er hat erfahren, dass ein Mann beim Nordic Walking im Ober-Olmer Wald attackiert wurde. Ein Bussard fühlte sich wohl von dem Mann bedroht und griff ihn an. Dabei erlitt er durch die Krallen des Tieres blutige Verletzungen am Kopf.

Auch ein Jogger erzählt dem SWR, dass er beim Laufen im Ober-Olmer Wald zwei Mal von einem Bussard angegriffen worden sei. Beim ersten Mal habe ihm das Tier mit seinen Krallen die Kappe vom Kopf geschlagen - eine durchaus beängstigende Situation, wie er sagt. Beim zweiten Mal habe er sich schon vorsichtig und geduckt bewegt, trotzdem sei der Bussard ganz nah an ihn heran geflogen.

Bussard-Attacken in Wiesbaden und im Rheingau

Auch in Wiesbaden meldet das Umweltamt, dass es in letzter Zeit immer wieder zu solchen Bussard-Attacken gekommen sei. Und auch in Rüdesheim (Rheingau-Taunus-Kreis) kennt man das Problem. In diesem Jahr habe es bereits drei Meldungen von Bussard-Angriffen gegeben, so eine Sprecherin des Forstamtes. Alle in der Gegend von Schloss Vollrads. Es sei aber nichts Schlimmes passiert. Meist würden die Menschen nur "scharf überflogen" - ohne Berührung.

In den Wäldern rund um Alzey oder Worms hat es nach Angaben der zuständigen Förster bislang keine Probleme mit den Greifvögeln gegeben.

Bussarde beschützen Nachwuchs

Solche Angriffe von Bussarden kommen um diese Jahreszeit häufiger vor, da die Tiere gerade brüten und ihre Jungen verteidigen wollen. Vor allem von Menschen, die joggen, fühlen sich die Bussarde wegen ihrer Geschwindigkeit bedroht.

So vermeidet man Bussard-Attacken

Verhindern lassen sich derartige Begegnungen nicht, aber es gibt einige Möglichkeiten, das Risiko einer solch unerwünschten Begegnung zu reduzieren. Wenn möglich, sollten im Mai und Juni Bereiche rund um bekannte Bussard-Horste gemieden werden.

Sollte man dennoch versehentlich in die Nähe eines Nestes geraten, empfiehlt es sich, langsamer zu gehen und den Kopf zu schützen. Es kann auch helfen, einen Stock in die Höhe zu halten, denn Bussarde greifen meist den höchsten Punkt an. Im Fall einer Attacke sollte man sich ruhig zurückzuziehen und auf keinen Fall nach dem Vogel schlagen.