Die Hochwasserlage in RLP scheint sich etwas zu entspannen, es gibt Ausfälle wegen eines Busstreiks und unter den Opfern der Messerattacke von Mannheim ist auch ein Koblenzer - weitere Themen gibt es in unserem Ticker:

8:55 Uhr Was geschah am 5. Juni? 2005: Die Schweizer Stimmberechtigten stimmen mit 54,6 Prozent für einen Beitritt des Landes zum Schengen-Raum. Im Kanton Neuenburg stimmen 70,9 Prozent für das Abkommen, in Appenzell Innerrhoden nur 31,5 Prozent. Die Schengener Abkommen sind internationale Übereinkommen, insbesondere zur Abschaffung der stationären Grenzkontrollen an den Binnengrenzen der teilnehmenden Staaten. 1849: In Dänemark tritt die erste demokratische Verfassung in Kraft. Bis heute wird der 5. Juni als Tag des Grundgesetzes gefeiert. 1826: Der Komponist und Hofkapellmeister Carl Maria von Weber stirbt. Seine Oper "Der Freischütz" (1821) gehörte im 19. Jahrhundert zu den Großen im Opernrepertoire. Sie wurde zum Sinnbild der deutschen Romantik, mit Szenen im dunklen Wald, dem Reich der Geister, Zauber und Märchen. Neben seinen Opern schrieb Carl Maria von Weber auch Sinfonien, Messen, Klavier- und Kammermusik.

8:37 Uhr Ausfälle wegen Busstreik auch im Norden von RLP Auch im Norden von Rheinland-Pfalz müsst ihr euch darauf einstellen, dass heute viele Busse nicht fahren. Die Gewerkschaft ver.di hat die Fahrerinnen und Fahrer der Koblenzer Verkehrsbetriebe - KOVEB - heute Morgen seit sechs Uhr zum Streik aufgerufen. Im Laufe des Vormittags sollen die Beschäftigten weiterer Busunternehmen in der Region aufgefordert werden, ihre Arbeit niederzulegen, sagte ein ver.di-Sprecher. Schüler und Pendler müssten sich darauf einstellen, dass ihre Busse nicht fahren. Wo genau das sein wird, ist noch nicht bekannt. Die Gewerkschaft hatte in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder die Fahrer bei privaten Busunternehmen aufgefordert, die Arbeit niederzulegen. Weil es nach wie vor keine Einigung im laufenden Tarifkonflikt gibt, hatte ver.di beschlossen, Streiks ab sofort nicht mehr anzukündigen. Sendung am Mi. , 5.6.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

8:32 Uhr "Kulturspritze" für Pfalztheater Das Pfalztheater Kaiserslautern erhält für die Sanierung der großen Bühne knapp 790.000 Euro vom Land. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums übernimmt das Land damit 60 Prozent der Kosten für den Bühnenboden und die Technik. Die umfassende Sanierung ist notwendig, weil es an Weihnachten 2022 einen immensen Wasserschaden im Bühnenbereich des Pfalztheaters gab. Sendung am Mi. , 5.6.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

Verteidigungsminister Boris Pistorius und der Chef des Bundeskanzleramtes, Wolfgang Schmidt (beide SPD), müssen sich heute im Bundestag den Fragen der Abgeordneten stellen. Im Fokus steht dabei die Lage der Bundeswehr. In Berlin wird heute die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eröffnet. Rund 600 Aussteller werden erwartet.

7:38 Uhr Busstreik: Ausfälle im Kreis Alzey-Worms Im Kreis Alzey-Worms fallen ab dem Vormittag vermutlich viele Busse aus. Nach Angaben der Kreisverwaltung hat die Gewerkschaft ver.di ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen. Für Schüler werde voraussichtlich die Rückfahrt ausfallen. Grund ist der langanhaltende Tarifstreit bei privaten Busunternehmen - in den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Streiks. Ab sofort sind diese unangekündigt. Sendung am Mi. , 5.6.2024 7:30 Uhr, SWR1 Nachrichten - Radionachrichten

7:15 Uhr Koblenzer wurde bei Messerattacke in Mannheim verletzt Unter den Verletzten des Messerangriffs in Mannheim ist auch ein junger Mann aus Koblenz. Das hat der Opferbeauftragte der rheinland- pfälzischen Landesregierung mitgeteilt. Demnach war der 25-Jährige leicht verletzt worden. Ein Angreifer hatte am Freitag mehrere Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bewegung Pax Europa sowie einen Polizisten mit dem Messer verletzt. Der 29 Jahre alte Polizeibeamte erlag später seinen Verletzungen. Sendung am Mi. , 5.6.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

6:56 Uhr Achtung, laut! Bundeswehrübung im Kreis Kaiserslautern Guten Morgen in die Region Kaiserslautern! Bei euch im Kreis könnte es ab heute laut werden. Grund ist eine Bundeswehr-Übung bis Donnerstag. Das Training findet unter anderem in Lambsborn und Martinshöhe im Kreis Kaiserslautern und in Winterbach und Bechhofen in der Südwestpfalz statt. Nach Angaben der Bundeswehr geht es bei der Übung darum, die Soldaten für mögliche Einsätze zu schulen. Dabei kommt laut Bundeswehr auch spezielle Manövermunition mit Platzpatronen zum Einsatz. Sendung am Mi. , 5.6.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

6:45 Uhr Blick auf die Straßen Wie heißt es doch immer?: "Augen auf im Straßenverkehr!" Ich sage: "Augen auf für unsere Verkehrsübersicht!" Zum Beispiel könnt ihr schauen, welcher Stau sich am besten eignet, um einen besonders unangenehmen Termin zu verpassen😉. Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten.

6:33 Uhr Nach Kabeldiebstahl: Ab dem Nachmittag wieder mehr Bahnen Jetzt habe ich ein erstes Update für euch in Sachen Bahn in der Region Ludwigshafen! Die Reparaturarbeiten nach dem Kabeldiebstahl an der Bahnstrecke von Ludwigshafen nach Neustadt werden heute abgeschlossen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, können ab dem späten Nachmittag (etwa 17 Uhr) wieder mehr Bahnen durch die Pfalz fahren. Das gelte dann auch für die Fernzüge nach Paris, den Express Richtung Speyer und die S-Bahnen nach Neustadt. Sendung am Mi. , 5.6.2024 6:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten - Radionachrichten

6:31 Uhr Reaktionen auf Baustopp von Batteriezellfabrik in KL Wie geht's weiter mit der geplanten Batteriezellfabrik in Kaiserslautern? Der Bau wurde vorerst gestoppt, die Meinungen über die Zukunft des Vorhabens gehen auseinander. Bund und Land zeigten sich am Dienstag zuversichtlich, dass die Fabrik doch noch gebaut wird. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Kaiserslautern geht davon aus, dass sie womöglich kleiner ausfallen wird als ursprünglich geplant. Dagegen fragt sich etwa Automobilexperte Stefan Bratzel von der FH Bergisch-Gladbach, ob das Werk überhaupt wettbewerbsfähig sein kann. Alle Reaktionen zum Baustopp in Kaiserslautern findet ihr hier.

6:10 Uhr Soforthilfe für Hochwasser-Betroffene Falls ihr vom Pfingst-Hochwasser betroffen seid und es gestern noch nicht gehört habt: Die Landesregierung will betroffene Haushalte finanziell unterstützen. Dabei geht's um eine Soforthilfe, die Privatleute für beschädigten Wohnraum, Hausrat oder Kleidung beantragen können. Pro Haushalt gibt es 1.500 Euro und bis zu 500 Euro für jede weitere Person dort. Maximal werden 3.000 Euro gewährt. Die Landesregierung will die Mittel den betroffenen Landkreisen zur Verfügung stellen, die sie dann an die Bürgerinnen und Bürger weiterleiten sollen.

6:07 Uhr Deutsche Fußballerinnen lösen EM-Ticket Wie oft berichten wir hier über die deutschen Fußball-Männer, die in wenigen Tagen in die Heim-EM starten. Gestern Abend standen mal wieder die Frauen im Mittelpunkt. Die gewannen nämlich mit 3:1 in Polen und qualifizierten sich damit für die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz. Deutschlands Fußball-Frauen jubeln über die Qualifikation für die EM 2025. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/PAP | Adam Warzawa

6:06 Uhr Bahn reagiert auf Kabeldiebstahl In der Vorderpfalz wird es noch bis heute Abend Einschränkungen im Bahnverkehr geben, weil Unbekannte an einem Bahndamm bei Ludwigshafen-Rheingönheim Bahn-Kabel geklaut haben. Zuletzt haben sich die Kabeldiebstähle bei der Bahn gehäuft - die Bahn versucht nun neue Methoden, um sie unattraktiv zu machen.

6:02 Uhr Wetter in RLP: Bewölkt und nass Kaum haben wir uns an trockene Abschnitte gewöhnt, wird es heute wieder nass. Glücklicherweise wird es nur heute regnen. Morgen sollten wir niederschlagsfrei durch den Tag kommen. Heute erwarten uns bis zu 23 Grad im Süden - morgen ebenfalls. Video herunterladen (28,6 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Die Umweltministerinnen und -minister aus Bund und Ländern treffen sich ab heute bei der Umweltministerkonferenz in Bad Dürkheim. Themenschwerpunkte sollen Klimafolgeanpassungen und die Finanzierung kommunaler Klimaaufgaben sein. In einer Sondersitzung des Wissenschaftsausschusses des Landtags geht es heute um die Rolle von Gesundheits- und Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) bei der Besetzung des wissenschaftlichen Vorstands der Universitätsmedizin Mainz. Der Prozess in Koblenz gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrorgruppe, die einen Umsturz in Deutschland geplant haben sollen, geht heute weiter. Sie sollen unter anderem geplant haben, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen.