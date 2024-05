Wie hoch war die Wahlbeteiligung in Rheinland-Pfalz bei der Europawahl im Jahr 2019?

Erläuterung: Die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz zeigten 2019 ein deutlich größeres Interesse an der Europawahl als noch 2014. Die Wahlbeteiligung stieg auf 64,9 Prozent. Das war ein Plus von 7,9 Prozentpunkten (Quelle: Statistisches Landesamt Bad Ems).