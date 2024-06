Radfahrer auf Landstraße bei Alzey gestorben

Auf der Landstraße zwischen Alzey und Erbes-Büdesheim ist am Mittwochabend ein Fahrradfahrer tödlich verunglückt. Er wurde von einem Auto angefahren.

Nach Angaben der Polizei war der 53-jährige Radfahrer gegen 22:30 Uhr auf der L409 in Richtung Alzey unterwegs. Er sei dann von einem Auto, das in die gleiche Richtung fuhr, von hinten erfasst worden, so ein Polizeisprecher. Warum sei noch völlig unklar. Der Radfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Rettungswagen auf L409 musste ausweichen

Ein zufällig entgegenkommender Rettungswagen war ebenfalls von dem Unfall betroffen. Der Rettungswagen musste in den Grünstreifen ausweichen, wobei er leicht beschädigt wurde.

Ein Gutachter soll den genauen Hergang klären. Die Landstraße 409 musste über vier Stunden gesperrt werden.