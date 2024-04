per Mail teilen

Im südhessischen Ginsheim-Gustavsburg ist eine Fahrradfahrerin unter einen Lkw geraten und wurde schwer verletzt. Auf dem Weg zur Unfallstelle kollidierte in Bischofsheim ein Polizeiwagen mit einem Rollerfahrer. Dieser starb noch vor Ort.

Nach ersten Informationen der Polizei war am frühen Donnerstagmorgen die Fahrradfahrerin in Ginsheim-Gutavsburg von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Offenbar hatte der Lkw-Fahrer die Frau beim Rechtsabbiegen übersehen. Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Auf dem Weg zur Unglücksstelle: Polizei prallt mit Rollerfahrer zusammen

In Folge dieses Unfalls kam es zu einem weiteren: Eine Polizeistreife, die auf dem Weg zur Unfallstelle war, musste im benachbarten Bischofsheim einem Auto ausweichen und kollidierte dabei mit einem Rollerfahrer. Dieser wurde durch den Zusammenstoß so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein Polizist wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Radfahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. byc.news.de

Einsatzkräfte unter Schock

Alle Einsatzkräfte, die an dem Unfall beteiligt waren, stehen unter Schock und werden nach Angaben der Polizei derzeit psychologisch betreut.

Für beide Unfälle wurden Gutachter eingeschaltet.