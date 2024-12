Skurrile Schlagzeilen aus 2024: Von Käse-Klau bis WC auf Wanderschaft

per Mail teilen

Ein Polizist klaut 180 Kilo Käse, Katze Wanda auf Reisen oder ein WC mitten auf der Straße: In der Region Trier gab es 2024 viele ausgefallene und skurrile Schlagzeilen.

Los geht unser kurioser Jahresrückblick mit einem tierischen Abenteuer: Katze Wanda aus Frankfurt verschwand an einem Tag im Mai 2023 spurlos. Sieben Monate später, im Januar 2024, wurde sie gefunden - und zwar auf einem Weingut an der Mosel.

Ohrwurm gefällig? "Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse ..." oder der Käse landet wie im folgenden Fall vor Gericht. Das Verwaltungsgericht Trier musste sich im Februar mit einem Fall befassen, bei dem ein Polizist jede Menge Käse aus einem Sattelschlepper mitgenommen hatte. Er verlor Job und Beamtenstatus.

Da hatte jemand richtig Durst. Ein Betrunkener ist im Hunsrück mit dem Auto vor ein Geschäft gefahren und hat dort drei Kisten Bier gestohlen. Als die Polizei den Mann kurz darauf in seiner Wohnung besuchte, hatte er nicht nur mehr als drei Promille, sondern es stellte sich auch noch heraus, dass er keinen Führerschein hatte und sein Auto nicht zu gelassen war.

Wie von Zauberhand bewegte sich Ende Februar in Meisburg im Kreis Vulkaneifel ein stilles Örtchen durch die Gegend. Für die Polizei war es ein Einsatz der besonderen Art.

Im Hunsrück kann man sich schon mal verlaufen. So ging es auch einem Biber in Idar-Oberstein. Auf dem Weg zu einem örtlichen Modegeschäft wurde er jedoch von der Polizei gestoppt, bevor er seinen Einkaufsbummel beginnen konnte.

Dieses "Mitbringsel" dürfte den Polizisten die Sorgenfalten ins Gesicht getrieben haben: Eine Frau fand beim Aufräumen eine Handgranate und brachte sie kurzerhand zu einer Trierer Polizeidienststelle. Das ungewöhnliche Fundstück stellte sich zum Glück als ungefährlich heraus.

Die folgende Geschichte aus dem März dürfte bei vielen Leuten für Kopfschütteln gesorgt haben: Ein betrunkene Frau findet ihre Wohnung nicht mehr und wird von der Polizei nach Hause eskortiert. Dort liegt ein Kaninchen, das kaum noch Lebenszeichen zeigt. Der Grund: Die Frau hatte dem Tier Wodka zu trinken gegeben. Die gute Nachricht: Die Beamten konnten das Kaninchen rechtzeitig in eine Klinik bringen, wo es sich erholen konnte.

Glück im Unglück hatte Hündin Famke: Sie ging bei einer Fahrt mit einem Binnenschiff auf der Mosel über Bord und verschwand. Eine intensive Suche blieb erfolglos. Zwölf Tage später entdeckten Urlauber die Mischlingshündin auf einer Mosel-Insel und Famke konnte wohlbehalten zurück zu ihrem niederländischen Frauchen.

Dieses Erlebnis wird einer Vierjährigen noch lange im Gedächtnis bleiben: Das Mädchen war im August in Idar-Oberstein in einen spiralförmigen Fahrradständer geklettert und blieb darin stecken. Zum Glück gab es für alle ein Happy End.

Wer möchte das nicht mal: Einfach durch die schöne Landschaft kutschiert werden, sich den Fahrtwind um die Nase wehen lassen und sich um nichts kümmern müssen. Das geht jetzt! Nämlich in Gerolstein in der Vulkaneifel. Dort gibt es die Cari Rikscha für Senioren.

Ehrenamtliche auf E-Bikes fahren ältere Herrschaften durch Gerolstein und die Orte drum herum. Die Senioren sollen damit wieder mobil werden und zu Orten gelangen, die sie sonst nicht mehr erreichen - aber für die Fahrer ist das mitunter ganz schön anstrengend.

Einen ungewöhnlichen Fund hat ein Passant an einer Bushaltestelle in Kenn (Landkreis Trier-Saarburg) gemacht: In einem Behälter lag ein Königspython. Wer die Schlange dort ausgesetzt hat, ist nach wie vor unklar.

Mit einem ungewöhnlichen Trick versuchten Betrüger im November einen Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg um sein Geld zu bringen. Sie wendeten dabei eine Variante des Wash-Wash-Tricks an. Bei einem vermeintlichen Hauskauf präsentierten sie laut Polizei eine ganze Menge verblichener Geldscheine, wobei es sich um Falschgeld handelte.

Die Männer gaben an, dass das Geld verfärbt oder irgendwie kontaminiert sei, aber mit Chemikalien und der Zugabe von normalen Geldscheinen gereinigt werden könne. Die normalen Geldscheine sollte der Verkäufer beisteuern. Dieser fiel zum Glück nicht auf die Masche rein und alarmierte die Polizei. Statt in ihrem eigenen Haus landeten die Betrüger in Untersuchungshaft.