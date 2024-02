Betrunkener Autofahrer stiehlt Bierkisten im Hunsrück

per Mail teilen

Er hatte zu viel getrunken, war mit dem Auto unterwegs und entwendete dann noch drei Kisten Bier in einem Supermarkt. Das hat Folgen für den 50-Jährigen.

Der Mann war am Mittwoch Morgen einfach mit seinem Auto vor das Geschäft in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen gefahren und stahl dort drei Kisten Bier, so die Polizei. Dabei wurde er von Zeuginnen beobachtet, die sofort die Polizei verständigten. Die Polizei Idar-Oberstein fuhr daraufhin zu der Wohnung des Mannes und öffnete die Eingangstür. Dort fanden sie die Bierkisten.

Beschuldigter war offenbar betrunken

Im Haus war auch der Beschuldigte, bei dem die Polizei einen Atemalkoholwert von über drei Promille feststellte. Außerdem hatte er keinen Führerschein und sein Auto war nicht zugelassen. Schon früher war der Mann wegen Fahren ohne Führerschein aufgefallen, so die Polizei weiter.

Konsequenzen für den beschuldigten Mann

Dem Mann wurde eine Blutprobe im Klinikum Idar- Oberstein entnommen. Außerdem wurde sein Auto abgeschleppt, um Schlimmeres zu verhindern, so die Polizei. Beispielsweise weitere Straftaten bzw. Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Möglicherweise wird das Auto eingezogen. Das Bier wurde übrigens dem Eigentümer zurückgegeben.