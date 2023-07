Hitze und Trockenheit: Mit diesen Firmen teilen wir unser Grundwasser

Wasser sparen im Sommer: Dazu rufen die Wasserversorger die Bürger immer häufiger auf. Doch wie viel Grundwasser verbraucht eigentlich die Industrie? Und welche Konzerne bekommen am meisten?

Grundwasser ist in Rheinland-Pfalz die Hauptquelle unseres Trinkwassers. Fast drei Viertel davon fließt in die öffentliche Versorgung. Das andere Viertel nutzen Unternehmen und Landwirtschaft.

Experten befürchten für die Zukunft Konflikte bei der Verteilung von Grundwasser. Denn es wird künftig weniger zur Verfügung stehen. In den vergangenen Jahren ist die Neubildung des Grundwassers in Rheinland-Pfalz um 25 Prozent zurückgegangen.

"Der Kampf ums Wasser ist auf lokaler Ebene schon entbrannt. Man bekriegt sich noch nicht. Aber wir merken, dass es Nutzungskonflikte gibt."

Schuld daran ist der Klimwandel. Weniger Regenfälle und viel Trockenheit sind die Folge. Und wenn es mal regnet kommt das Wasser häufig als Starkregen runter und versickert nicht. "Der Kampf ums Wasser ist auf lokaler Ebene schon entbrannt. Man bekriegt sich noch nicht. Aber wir merken, dass es Nutzungskonflikte gibt", sagt Hannes Köpf von der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd.

Der SWR wollte daher wissen, mit wem sich die Bürgerinnen und Bürger das Wasser teilen müssen. Und wie Unternehmen in Zeiten von zunehmender Hitze, Trockenheit und Klimawandel mit dem Grundwasser umgehen.

Behörden legen erstmals Zahlen zu Grundwasser vor

Zahlen und Namen der Firmen liegen bei den beiden oberen Wasserbehörden im Land, den Struktur- und Genehmigungsbehörden (SGD) Nord und Süd. Sie genehmigen die Entnahme von Grundwasser.

Zum ersten Mal haben die beiden zuständigen Behörden jetzt auf SWR-Anfrage die Namen der Unternehmen herausgegeben, die das meiste Grundwasser im Land fördern.

Diese 15 Firmen bekommen das meiste Grundwasser

Unter den 15 größten gewerblichen Grundwasserentnehmern sind in Rheinland-Pfalz vor allem Chemiefirmen und Getränkehersteller. Auch die Stahl- und Pharmaindustrie ist vertreten. Pro Kubikmeter Wasser, das sind 1.000 Liter, müssen sie sechs Cent zahlen.

Die BASF, Deutschlands Chemieriese Nummer eins, ist mit großem Abstand Spitzenreiter bei der industriellen Wasserentnahme im Land.

Er darf 26 Milliarden Liter Grundwasser im Jahr fördern. Das ist ungefähr soviel wie der Inhalt von 10.000 olympischen Schwimmbecken. MIt dieser Menge könnten 7 Prozent des Trinkwasserbedarfs im Land gedeckt werden. BASF nutzt das Recht allerdings nach eigenen Angaben nicht komplett aus.

Den Großteil des Grundwassers nutzt BASF in der Produktion. Das Grundwasser wird nach Angaben der BASF nahezu vollständig als Rohwasser in der Wasseraufbereitung genutzt, wo es zur Erzeugung von vollentsalztem Wasser dient. Dieses spezielle vollentsalzte Wasser wird dann größtenteils zum Herstellen von Produkten eingesetzt.

Neben dem Branchenprimus sind weitere Chemieunternehmen unter den größten Grundwasser-Entnehmern. So auch die beiden Wormser Unternehmen Grace GmbH und Röhm GmbH .

Ärger um Wasser für Sprudelhersteller

Auch Getränkehersteller wie Mineralwasserbrunnen tauchen in der Liste der größten Wasserentnehmer in Rheinland Pfalz auf. Nach Angaben des Verbands deutscher Mineralbrunnen gibt es in Rheinland-Pfalz 21 Mineralbrunnen-Betreiber. Laut Verband entnehmen sie nur 2,4 Prozent des Grundwassers in Rheinland-Pfalz. Damit seien sie einer der kleinsten Grundwassernutzer, so der Verband.

Trotzdem gibt es in Einzelfällen immer wieder Ärger vor Ort. So zum Beispiel im Falle der Entnahmerechte für die Firma MEG in Wörth am Rhein. Sie produziert Mineralwasser für die Discounterkette Lidl und ist unter den Top 10 der Grundwasserentnehmer in Rheinland-Pfalz.

Wenn es nach dem örtlichen Trinkwasserversorger geht, sollte die Grundwasser-Entnahme des Unternehmens stärker eingeschränkt werden. Denn er befürchtet, dass sein Grundwasser durch den Getränkehersteller in der Nachbarschaft verunreinigt werden könnte.

Auch im Nationalpark Hunsrück-Hochwald gibt es Streit um Bohrungen eines Getränkeherstellers.

Menschen aus der Nationalparkregion demonstrierten vergangenes Jahr gegen weitere Probebohrungen nach Wasser von zwei Mineralbrunnenbetrieben. SWR SWR

Zwei regionale Sprudelfirmen, darunter die Firma Hochwald Sprudel Schupp, haben kurz vor Gründung des Nationalparks 2014 die Genehmigung erhalten, nach Mineralwasser zu bohren.

"In Zeiten von Klimawandel und Niederschlagsmangel kann es nicht nachhaltig sein, Tiefenwasser aus einem Nationalpark kommerziell zu vermarkten."

Ein Teil dieser Bohrungen sorgte in einigen Orten des Nationalparks für Unverständnis. Nach Protesten verzichteten die Unternehmen deshalb auf weitere Probebohrungen im Grundwasser.

Aus sechs Brunnen wird dennoch Wasser gefördert. Mittlerweile wird das Wasser von einem Unternehmen in Hamburg offenbar überregional als Nationalparkwasser vermarktet. Die Firma bezeichnet das Getränk als besonders nachhaltig. Experten halten das für eine Mogelpackung. "In Zeiten von Klimawandel und Niederschlagsmangel kann es nicht nachhaltig sein, Tiefenwasser aus einem Nationalpark kommerziell zu vermarkten", sagt die Stiftung Warentest in einem Mineralwassertest.

Sonderfall Landwirtschaft In den offiziellen Statistiken wird der Grundwasser-Verbrauch der Landwirtschaft mit ungefähr 35 Millionen Kubikmeter angegeben. Genauere Angaben gibt es aber nicht. Denn bisher mussten Landwirte für das Wasser mit dem sie ihre Felder bewässern nichts zahlen. Der so genannte Wassercent, der bei 6 Cent liegt wird bei ihnen nicht erhoben. Daher gibt es in vielen Fällen keine Wasseruhren. Der Verbrauch kann also nicht kontrolliert werden. Hintergrund für diese Ausnahme war laut Umweltministerium, dass "der Anteil der landwirtschaftlichen Bewässerung an den Wasserentnahmen in Rheinland-Pfalz unter ein Prozent bzw. bezogen auf das Grundwasser bei nur ca. zwei Prozent liegt." Daher sollten diese Entnahmen aus verwaltungsökonomischen Gründen entgeltfrei bleiben. Das soll sich ab dem kommenden Jahr ändern. Dann müssen aus Landwirte die 6 Cent zahlen. So will es die Landesregierung. Bisher mussten nur die Öffentlichen Versorger und die Industrie den Wassercent zahlen.

Weniger Grundwasser wegen Klimawandel

Ob Chemieriese, Papierhersteller oder Stahlproduzent. Alle diese Unternehmen brauchen aus den verschiedensten Gründen in der Produktion Wasser. Den weit überwiegenden Teil, nämlich 94 Prozent laut Statistischem Landesamt, bezieht die Industrie allerdings aus anderen Quellen als dem Grundwasser. Nämlich aus Oberflächenwasser - also aus Flüssen, Seen und Talsperren.

Das Grundwasser ist vor allem der Öffentlichen Wasserversorgung vorbehalten. Und da schauen in Zeiten des Klimawandels viele Experten genauer hin. Denn seit rund 20 Jahren bildet sich weniger Grundwasser als früher. Das Landesamt für Umwelt sagt, dass sich die Grundwasserneubildung in dieser Zeit um 25 Prozent verringert habe.

Darum bildet sich weniger neues Grundwasser in RLP "Der Klimawandel hat in den vergangenen beiden Dekaden zu dramatischen Veränderungen des Wasserhaushalts geführt. Auffallend ist ein anhaltender Rückgang der Grundwasserneubildung." So steht es im Wasserversorgungsplan von Rheinland-Pfalz. SWR Seit mittlerweile 20 Jahren bildet sich nach Statistiken des Landesamtes für Umwelt (LfU) in Rheinland-Pfalz weniger Grundwasser als früher. Die Experten beziffern den Rückgang auf 25 Prozent. Der Grund: Seit 2003 ist ein signifikanter Rückgang der Niederschläge zu beobachten. Das gilt auch für den maßgeblichen Zeitraum für die Grundwasserneubildung: Die Monate November bis April - das hydrologische Winterhalbjahr. Laut LfU wären inzwischen mehrere überdurchschnittlich feuchte Winter hintereinander notwendig, damit sich die rheinland-pfälzischen Grundwasserstände erholen können. Dazu kommt, dass die Zeit, in der sich überhaupt Grundwasser bilden kann, durch den Klimawandel bereits dreieinhalb Wochen kürzer geworden ist: Prinzipiell bildet sich Grundwasser dann, wenn es kein Pflanzenwachstum gibt. Diese Zeit beginnt, wenn die Blätter der Stieleiche fallen und endet mit der Haselnussblüte. Das KLIWA-Projekt der Länder Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern hat berechnet, dass sich auch in den nächsten 20 Jahren weniger Grundwasser bilden wird.

Klimawandel zwingt Behörden zum Umdenken

Wegen der sinkenden Grundwasserneubildung sollen in Rheinland-Pfalz Genehmigungen für Grundwasserentnahmen anders als in der Vergangenheit behandelt werden. Wie das Umweltministerium dem SWR mitteilte, existierten viele dieser Rechte bereits seit Jahrzehnten, als mehr Grundwasser zur Verfügung stand. Das Wasserrecht der BASF ist sogar unbefristet.

Werden Wasserrechte neu erteilt oder verlängert, müsse "die Ausrichtung auf klimatische Änderungen und ein sinkendes Grundwasserdargebot in Zukunft eine größere Rolle spielen", so das Ministerium gegenüber dem SWR. Außerdem sollen mehr Wasserrechte vergeben werden, die einfacher als früher widerrufen werden können. So will das Land schneller auf veränderte Grundwasserspiegel reagieren können.

Vor allem bei Neuvergaben habe das Konsequenzen, sagt Joachim Gerke, der Abteilungsleiter Wasserwirtschaft bei der SGD Nord ist. "Dann bekommt das Unternehmen erstmal eine sehr kurze Erlaubnis, das ist unsere Sicherheitsstufe", sagt Gerke. Dann müssten Gutachter klären, wie das Grundwasser darauf reagiert. Erst dann werde über ein längerfristiges Recht entschieden. Niemand bekomme ein Wasserrecht, das 100 Prozent der Grundwasserneubildung ausnutzt. Üblicherweise liege das Recht zwischen zehn und 25 Prozent, sagt Gehrke.

"Wenn ich eine zurückgehende Grundwasserneubildungsrate habe, dann ist das eine große Aufgabe, das Wasser gerecht zu verteilen. Das ist wirklich schwierig."

Rechtssichere Bewilligungen für die Entnahme von Grundwasser sollen nur noch in begründeten Fällen erteilt werden. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Unternehmen große Investitionen planen und daher Sicherheit benötigen. Solche Bewilligungen können die Behörden nicht ohne weiteres widerrufen. Zudem werden Entschädigungszahlungen an die Unternehmen fällig.

Das seien keine einfachen Entscheidungen, sagt Hannes Kopf, Präsident der SGD Süd: "Wenn ich eine zurückgehende Grundwasserneubildungsrate habe, dann ist das eine große Aufgabe, das Wasser gerecht zu verteilen. Das ist wirklich schwierig."

Das Moor in Mosbruch im Kreis Vulkaneifel ist kaum noch als solches zu erkennen. Denn durch den Klimawandel hat sich das Wasser aus der Landschaft zurückgezogen. Wenn die oberen Bodenschichten im Winter nicht mit Wasser ausreichend durchfeuchtet wird kann sich im Winter auch kein neues Grundwasser bilden. SWR Christian Altmayer

Wasserpreis für Industrie bleibt niedrig

Rheinland-Pfalz gilt im Vergleich als wasserreiches Land. Experten gehen davon aus, dass es so schnell nicht zu flächendeckenden Engpässen kommen wird. Doch dringend müssten jetzt die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Denn auch in den kommenden Jahren werde sich das Grundwasser im Winter nicht so stark neu bilden wie in der Vergangenheit.

Auch der Wasserpreis könnte dabei eine Stellschraube sein. Doch das Land Rheinland-Pfalz gehört zu den Bundesländern, die die Wasserentnahmeentgelte nicht erhöhen wollen. Lediglich fünf Bundesländer (Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen) haben das vor.

Uwe Emnet vom BUND Südpfalz geht davon aus, dass ein höherer Preis als die aktuell gültigen sechs Cent pro Kubikmeter, die Bereitschaft von Unternehmen zu sparen, erhöhen würde. Der Wassercent oder die Vergabe von strittigen Entnahmerechten: Letztlich seien solche Entscheidungen bei aller Faktenlage eben auch politisch sagt der Hydrologe Tobias Schütz von der Universität Trier:

"Am Ende sind das immer Aushandlungsprozesse. Was wollen wir? Und was ist uns wichtiger zu erhalten, Wirtschaft oder Natur?"