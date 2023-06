per Mail teilen

Marc Steffgen ist Redakteur, Reporter und Chef vom Dienst - seit 2010 beim SWR.

Seine Themen und Recherchen setzt er schwerpunktmäßig für Fernsehen (Landesschau und SWR Aktuell) und multimedial für Web, App und Hörfunk um.

Marc Steffgen SWR

Marc Steffgen hat Politikwissenschaften, Geschichte und Anglistik in Trier und London studiert. Während des Studiums hatte er bereits für eine Tageszeitung gearbeitet.

Seine journalistische Ausbildung hatte er in Köln auf der RTL-Journalistenschule für TV und Multimedia absolviert und anschließend als Korrespondent für die RTL-Sendergruppe in den Landesstudios in Bremen und Hannover gearbeitet. Anschließend folgten weltweite Einsätze für die Boulevard-Redaktion von Pro7 von Unterföhring bei München aus.