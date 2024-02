Noch laufen die Wiederaufbauarbeiten an der Eifelstrecke. Ab dem Sommer soll sie elektrifiziert werden. Ein Bündnis von Unternehmen setzt sich für den zweigleisigen Ausbau ein.

Die Diskussion um eine Nutzung der Eifelstrecke zwischen Trier und Köln auch für den Güterverkehr ist viele Jahre alt. 2013 forderte die CDU, die Eifelstrecke auszubauen und so das Mittelrheintal vom Lärm durch Güterzüge zu entlasten. Nach der Juli-Flut 2021 mit ihren teils verheerenden Zerstörungen an der Strecke hat das Thema wieder für Unternehmen aus der Region an Fahrt aufgenommen.

Elektrifizierung ab Sommer

Die Eifelstrecke soll nämlich im Zuge des Wiederaufbaus nach der Flut zu einer leistungsfähigen und modernen Bahnstrecke werden. Dazu gehört dann auch eine komplette Elektrifizierung der 163 Kilometer langen Verbindung.

Zwischen Ehrang und Gerolstein sowie zwischen Kall und Hürth-Kalscheuren verkehren wieder Personenzüge auf der Eifelstrecke. SWR Anna-Carina Blessmann

Bündnis aus regionalen Unternehmen fordert zweigleisige Strecke

Mehr als 20 Unternehmen aus der Region Trier, darunter Gerolsteiner Brunnen, Dr. Oetker in Wittlich und Arla Foods, haben sich in den vergangenen Monaten zusammengeschlossen, um sich "für die nachhaltige und zukunftsfähige Stärkung und den zweigleisigen Ausbau der Eifelstrecke einzusetzen".

Noch ist die Eifelstrecke auf rund 65 Kilometern zwischen Kordel und Kall in Nordrhein-Westfalen eingleisig. Ohne den zweigleisigen Ausbau der Eifelstrecke werde die Verbindung nie ihr gesamtes Potenzial entfalten können, so das Bündnis, das am Montagnachmittag in Trier seine konkreten Pläne und Forderungen vorstellen will.

Eine Nutzung der Eifelstrecke für den Güterverkehr würde die Rheinstrecke enorm entlasten.

Hafen Trier begrüßt Initiative

Auch der Hafen Trier hat sich dem Bündnis angeschlossen. Geschäftsführer Volker Klassen: "Für uns würde das als Start- und Endpunkt vieler Gütertransporte Sinn machen. Eine Nutzung der Eifelstrecke für den Güterverkehr würde die Rheinstrecke enorm entlasten."

Zweigleisiger Ausbau sehr teuer

Politik und Deutsche Bahn haben bereits mehrfach signalisiert, dass sie den zweigleisigen Ausbau für sinnvoll halten. Einen konkreten Zeitplan gibt es aber nicht. Experten verweisen auf die hohen Kosten. Zwischen Trier und Gerolstein gibt es zehn Tunnel. Bei einem zweigleisigen Ausbau müssten neue Tunnel gebaut werden.