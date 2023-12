Das Saarburger Krankenhaus soll zukunftssicher gemacht werden. Dafür will der Kreis mit der BBT-Gruppe zusammenarbeiten. Die soll ab Januar den Geschäftsführer stellen.

Experten prognostizieren es schon länger: Das Saarburger Krankenhaus ist alleine auf dem heutigen Krankenhausmarkt nicht mehr überlebensfähig. Der Kreis Trier-Saarburg als Träger sucht deswegen einen starken Partner, um das Haus zu erhalten. Ein erster Schritt scheint dabei gemacht: Sollten Kreistag und Bundeskartellamt bis zum 22. Dezember zustimmen, übernimmt die BBT-Gruppe, zu der auch das Trierer Brüderkrankenhaus gehört, die Geschäftsführung ab dem kommenden Jahr. Die BBT-Gruppe betreibt mehr als 100 Krankenhäuser und Sozialeinrichtungen in Deutschland.

BBT-Gruppe soll Geschäftsanteile übernehmen

Nach der Übernahme der Geschäftsführung soll in den kommenden Monaten verhandelt werden, wie viele Geschäftsanteile die BBT-Gruppe konkret vom Landkreis übernehmen möchte. Mit ersten Ergebnissen werde in der zweiten Jahreshälfte 2024 gerechnet, so ein Kreissprecher.

Mit der Barmherzigen Brüder GmbH soll über die Übernahme von Geschäftsanteilen verhandelt werden. SWR Jutta Horn

Starkes Signal für Mitarbeiter

Der Einstieg der BBT-Gruppe in die Geschäftsführung sei ein guter Start in die beabsichtigte enge Kooperation und ein starkes Signal an die Mitarbeiterschaft, so Landrat Stefan Metzdorf (SPD). "Unser Ziel ist es, das Kreiskrankenhaus in Saarburg zukunftssicher zu machen", so Metzdorf. Dies gelte auch für die pflegerischen Angebote des Seniorenzentrums sowie die Angebote des Medizinischen Versorgungszentrums.

Kreistag stimmt kommende Woche ab

Die Mitarbeiter des Krankenhauses seien bereits auf einer Betriebsversammlung Ende November über den Schritt informiert worden, so ein Kreissprecher. Der Kreistag wird sich in seiner nächsten Sitzung am 18. Dezember mit dem Thema beschäftigen. Landrat Metzdorf ist zuversichtlich, dass der Kreistag der Beschlussempfehlung zustimmen wird. Die Verantwortlichen des Kreises hoffen auch darauf, dass das Bundeskartellamt bis dahin sein Einverständnis für die Zusammenarbeit gibt.