Referendare in RLP bekommen in den Sommerferien kein Geld

Rund 2.000 fertig ausgebildete Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz sind nach dem Referendariat erstmal arbeitslos, weil ihre Verträge auslaufen.

Bianca Bartels ist Lehrerin für Französisch und Chemie, sie hat im Juli ihr Referendariat abgeschlossen. Zum neuen Schuljahr wird sie verbeamtet, hat eine Stelle sicher. Aber: dazwischen ist sie sechs Wochen arbeitslos und ohne Einkommen. Die Kosten laufen aber weiter.

"Die letzten Wochen habe ich damit verbracht zu beantragen, ob ich jetzt Arbeitslosengeld bekomme oder Bürgergeld bekomme. Man stellt sich die Sommerferien als angehende Lehrerin irgendwie anders vor", sagt Bianca Bartels.

Anspruch auf Arbeitslosengeld haben die angehenden Lehrerinnen und Lehrer prinzipiell nicht - im Vorbereitungsdienst, wie das Referendariat auch heißt, sind sie Beamte auf Widerruf und zahlen keine Beiträge in die Sozialversicherungen. Also bleibt der Antrag auf Bürgergeld.

Man wisse zwar, was auf einen zukommt, so Bianca Bartels. Aber: "Man macht sich schon seine Gedanken. Was passiert mit der Krankenversicherung, was passiert mit dem Gehalt, das plötzlich nicht mehr da ist." Viele wüssten nicht, wie sie in den sechs Wochen auskommen sollen, hätten auch keine Rücklagen, über die sie verfügen können.

Rund 2.000 Referendare stehen seit Juli ohne Gehalt da

Wie ihr geht es vielen angehenden Lehrerinnen und Lehrern in Rheinland-Pfalz. Rund 2.000 Referendare haben zum 14. Juli ihren Vorbereitungsdienst abgeschlossen. Sie werden in die Arbeitslosigkeit geschickt, ihre Verträge sind ausgelaufen. Eine Neueinstellung erfolgt erst wieder zum 1. Schultag, das ist in Rheinland-Pfalz der 26. August. In der Zwischenzeit gibt es keine Bezahlung.

Kritik der GEW an der "Sommerarbeitslosigkeit"

Für Christiane Herz, Landesvorsitzende der GEW Rheinland-Pfalz, ist diese Praxis ein Unding. "Wir würden uns wünschen, dass die jungen Lehrkräfte, die ihre Ausbildung gut absolviert haben, dann auch nahtlos in ein Beschäftigungsverhältnis übergehen könnten." Die jungen Leute würden die Sommerferien ja auch gern nutzen, um sich vorzubereiten und mit neuen Kollegen auszutauschen. Das sei alles nicht möglich, weil sie ja noch keine neuen Verträge hätten.

Referendariat für das Lehramt Das Referendariat für das Lehramt ist die zweite Phase der Ausbildung nach dem Studium, auch Vorbereitungsdienst genannt. Die angehenden Lehrerinnen und Lehrer werden an Schulen eingesetzt und halten selbstständig Unterricht. Die Dauer variiert je nach Bundesland - Stichwort Förderalismus. In Brandenburg sind es 12 Monate, in den meisten Ländern - auch in Rheinland-Pfalz - 18 Monate. In Bayern und Thüringen dauert das Referendariat 24 Monate. Die Vergütung im Referendariat ist ebenfalls abhängig vom Bundesland - und von der Schulform. Laut GEW liegt sie in Rheinland-Pfalz zwischen 1.494,25 (Grundschulen) und 1.565,78 Euro an Gymnasien und Berufsbildenden Schulen (Stand: 2023). Der Beginn des Referendariats orientiert sich jeweils am Beginn des Schuljahres, beziehungsweise -halbjahres (1.8./1.2. jeden Jahres). Im Referendariat sind die angehenden Lehrkärfte "Beamte auf Widerruf" und in dieser Zeit Beamten sozialversicherungsrechtlich gleichgestellt. Das heißt, sie führen keine Beiträge zur Arbeitslosen- und Rentenversicherung ab - haben also im Fall der Arbeitslosigkeit nach dem Referendariat keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld.

Ministerium: "Sparsamer Umgang mit Steuergeldern"

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium reagiert schriftlich auf Anfragen des SWR. Dort heißt es: "Natürlich können wir nachvollziehen, dass die Referendarinnen und Referendare nicht glücklich darüber sind, in der Übergangszeit wenige Wochen nicht durchbezahlt zu werden." Das Ministerium argumentiert, es sei ja auch in anderen Branchen üblich, Arbeitsverträge erst zu schließen, wenn die Arbeitsleistung - in diesem Fall der Unterricht - auch tatsächlich erbracht werde. Zudem sei sparsamer Umgang mit Steuergeldern geboten.

Die Überbrückung einer Periode zwischen dem Ende der Ausbildung und dem Beginn einer beruflichen Tätigkeit sei innerhalb wie außerhalb des öffentlichen Dienstes keineswegs ungewöhnlich, so das Bildungsministerium.

Bayern und Sachsen zahlen, BW und Hessen nicht

Das sehen allerdings nicht alle Bundesländer so. In Bayern beispielsweise werden Lehramtsanwärterinnen und -anwärter weiterbezahlt. Dort dauert das Referendariat 24 Monate, die Sommerferien sind in die Ausbildungszeit integriert und werden bezahlt. Das gilt auch für Sachsen.

In den rheinland-pfälzischen Nachbarländern Baden-Württemberg und Hessen wiederum gilt die gleiche Praxis wie hierzulande. Auch dort sorgt das immer wieder für Diskussionen und Proteste. In Baden-Württemberg werden nach Angaben des Landesverbands der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) rund 4.000 angehende Lehrkräfte in die Sommerarbeitslosigkeit entlassen. Damit ist Baden-Württemberg bundesweiter Spitzenreiter.

In Hessen argumentiert das zuständige Ministerium ähnlich wie in Rheinland-Pfalz: "Kein Unternehmen stellt Personen vorab ein, deren Arbeit erst später benötigt wird", so die Auskunft. Zudem sei die Unterbrechung angesichts einer folgenden unbefristeten Einstellung und der lebenslangen Versorgung durch das Land zumutbar. An eine Änderung dieser Regelung sei nicht gedacht.

Diese Argumente lässt die GEW Rheinland-Pfalz so nicht gelten. Denn auch bei Vertretungslehrkräften sei oft nicht klar, ob sie nach den Ferien weiterbeschäftigt würden. Dennoch werde in diesen Fällen weiter bezahlt. Allerdings gilt das erst seit 2019.

Verbeamtung in RLP die Regel

Die unterschiedlichen Regelungen könnten zur Folge haben, dass Anwärter in ein anderes Bundesland wechseln, wo sie früher wieder Geld bekommen. Die Gefahr sieht das rheinland-pfälzische Bildungsministerium offenbar nicht. Hier sei die Verbeamtung der Regelfall, so eine Sprecherin. Man arbeite mit Vorabzusagen, so dass Referendarinnen und Referendare frühzeitig die Sicherheit hätten, schnell übernommen zu werden. Das Ministerium verweist außerdem auf den Saldo des Ländertauschverfahrens. Das zeige, dass mehr Lehrkräfte nach Rheinland-Pfalz versetzt werden als aus dem Land weg.

Zeitpunkt der Ferien unterschiedlich

Die Dauer der "Sommerarbeitslosigkeit" ist laut Ministeirum auch davon abhängig, wie die Ferienzeitpunkte liegen. Aufgrund der Rotation unter den Bundesländern variiert das von Jahr zu Jahr. Beginnen die Sommerferien beispielsweise früh im Juni, endet der Vorbereitungsdienst auch mal in den Sommerferien und das Problem stellt sich für die Referendare gar nicht. In diesem Jahr ist der Zeitraum relativ lang, da die Schule erst wieder Ende August beginnt. In den beiden kommenden Jahren wird der Schulstart - und damit der Einstellungstermin für die Junglehrerinnen und -lehrer wieder früher im August liegen.

Von all den Rechenspielen hat Bianca Bartels jetzt nichts mehr. Sie wird in ein paar Tagen Beamtin sein und vor ihrer Klasse stehen. Von der Politik wünscht sie sich aber mehr Wertschätzung für die angehenden Lehrkräfte.