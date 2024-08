Nächste Woche geht das neue Schuljahr los und in vielen Familien heißt das: Endspurt beim Schulranzenkauf. Außerdem werden Bücher, Hefte, Blöcke, Sportsachen und Schreibzeug benötigt. Zudem sind in den vergangenen Jahren Schulmaterialien noch teurer geworden. Was Familien zum Schulanfang stemmen müssen, hat sich Dunja von Morzé in Trier zeigen lassen.