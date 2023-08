Der Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche: Arbeitslose Lehrer in den Ferien. Einige Bundesländer handhaben das so, um Geld zu sparen. Hören Sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern, was Christoph Quarch davon hält.