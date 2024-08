Zum neuen Schuljahr starten in Rheinland-Pfalz wieder junge Lehrkräfte in den Beruf. Das Referendariat haben sie im Juli abgeschlossen. Die Sommerferien müssen sie allerdings ohne Gehalt überbrücken. Denn in vielen Fällen beginnt in Rheinland-Pfalz die Verbeamtung der neuen Lehrerinnen und Lehrer erst zum ersten Schultag.