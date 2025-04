per Mail teilen

Seit Montag wird eine 17-Jährige aus der Verbandsgemeinde Otterberg-Otterbach vermisst. Die Jugendliche stieg am Hauptbahnhof Kaiserslautern in einen Zug. Die Polizei bittet um Hilfe.

Eine 17-Jährige aus der Verbandsgemeinde Otterberg-Otterbach wird seit gestern vermisst. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Jugendliche soll gestern Mittag am Hauptbahnhof in Kaiserslautern in einen Zug Richtung Augsburg gestiegen sein.

Von dort soll sie heute morgen irgendwohin weiter gefahren sein. Wohin ist unklar. Die Vermisste ist 1,75 Meter groß, hat eine sportliche Figur und lange blonde Haare - meist geflochten in einem Zopf. Als sie ihr Zuhause verlassen hat, trug sie laut Polizei einen schwarzen Pullover, dunkle Jeans und eine rote Handtasche.

Zum Foto der Vermissten.