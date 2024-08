Rollstuhlrugby: Drei Spieler der Nationalmannschaft und ein Trainer kommen aus RLP

Am Mittwoch in einer Woche werden sie in Paris eröffnet: die Paralympischen Sommerspiele. Bis dahin stellen wir Athletinnen und Athleten aus Rheinland- Pfalz vor, die daran teilnehmen werden. Diesmal geht es um Rollstuhl Rugby. In der deutschen Nationalmannschaft sind gleich drei rheinland-pfälzische Spieler und der Trainer ist ebenfalls aus dem Land.