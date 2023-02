++ Zeugen gesucht nach Geldautomaten-Sprengung ++ Neuer Busfahrplan in Rheinhessen ++ Geflügelpest im Kreis Kusel ++

Mal wieder - ein Geldautomat gesprengt, diesmal in Saulheim. Was heute sonst noch wichtig ist, lest ihr hier in unserem Newsticker.

9:58 Uhr Tschüss!

9:50 Uhr Auflösung unserer Abstimmung - Fasten scheint nicht so beliebt Knapp 60 Prozent derer, die abgestimmt haben, verzichten auf - genau: nix. Etwa 30 Prozent wollen immerhin beim Alkohol kürzer treten und 12 Prozent die Süßigkeiten weglassen. Das Auto lässt kaum jemand stehen...

9:30 Uhr Polizei sucht Zeugen nach Geldautomaten-Sprengung Gleich in der Frühe ging es ja um die neueste Geldautomaten-Sprengung. Die Polizei sucht in Saulheim nun nach Zeugen. Die Täter sollen mit einem hochmotorisierten Wagen geflüchtet sein, wahrscheinlich über die Autobahn 63. Die Detonation in der Volksbank hat reichlich Schaden angerichtet, der Bereich um den Automaten ist völlig verwüstet. Auch ein benachbartes Geschäft ist betroffen. Experten des Landeskriminalamts haben untersucht, ob noch Sprengstoffreste vorhanden sind, erst danach konnten die Ermittler Spuren sichern. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 22. Februar 2023 um 9:30 Uhr.

8:40 Uhr Geflügelpest bei Hühnern im Kreis Kusel Schreck für einen Hobby-Hühnerhalter im Kreis Kusel: Bei seinen Tieren wurde die Geflügelpest nachgewiesen. Das Veterinärmt des Kreises geht davon aus, dass das Virus durch wild lebende Wasservögel, die in der Nähe der Hühnerhaltung an einem Bach leben, übertragen wurde. Sieben Hühner sind verendet, fünf infiziere Tiere wurden getötet. Die Hühnerhaltung wird jetzt gereinigt und desinfiziert. Bei Hühnern, die in Hobbyhaltung gehalten wurden, ist im Kreis Kusel Geflügelpest nachgewiesen worden. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Stefan Sauer Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 22. Februar 2023 um 7:30 Uhr.

7:50 Uhr Warnstreik im Krankenhaus in Saarburg Im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen wird über mehr Geld verhandelt, die Gespräche gehen heute in die zweite Runde. Die Gewerkschaften haben in den letzten Wochen schon Druck gemacht und zu Warnstreiks unter anderem in Kitas, im Nahverkehr und bei der Müllabfuhr aufgerufen. Auch heute wird gestreikt - in Rheinland-Pfalz sollen Beschäftigte im Kreiskrankenhaus Saarburg die Arbeit niederlegen. Saarburg Planbare Operationen werden verschoben Warnstreik im Krankenhaus Saarburg Mitarbeiter des Krankenhauses Saarburg werden heute ab der Frühschicht streiken. Hintergrund ist der Tarifstreit im Öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft ver.di hat zum Streik aufgerufen. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR 1 RLP am 22. Februar 2023 um 7:00 Uhr.

7:05 Uhr Was passiert in Deutschland und der Welt? US-Präsident Joe Biden setzt heute seine Europa-Reise vor dem erstem Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine fort. Er ist nochmal in Polen. Bei seiner Rede gestern Abend am Warschauer Königsschloss hatte Biden Russland vor einem Angriff auf die Nato deutlich gewarnt: "Jedes Mitglied der Nato weiß es, und Russland weiß es auch: Ein Angriff gegen einen ist ein Angriff gegen alle. Es ist ein heiliger Eid, jeden Zoll Nato-Gebiets zu verteidigen." Im öffentlichen Dienst geht es heute in Potsdam im Tarifstreit für Beschäftigte des Bundes und der Kommunen in die zweite Verhandlungsrunde. Auch bei uns in Rheinland-Pfalz sind in den vergangenen Tagen viele Menschen in den Warnstreik getreten: Kitas blieben dicht, Müll blieb am Straßenrand liegen. Verhandelt wird für rund 2,5 Millionen Beschäftigte deutschlandweit. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist heute in Sachen "erneuerbare Energien" unterwegs. In der Lausitz besucht er eine Region, die nun vom Kohleabbau wegkommen und zu eine Modellregion für erneuerbare Energien werden soll. Unter anderem soll ein Wasserstoff-Speicherkraftwerk aufgebaut werden. Hierfür übergibt der Wirtschaftsminister Förderbescheide.

7:00 Uhr Mann wirft mit Geld um sich - und ist dann pleite Ok, eigentlich ist Fastnacht heute ja vorbei. Diese lustige Geschichte wollen wir euch aber nicht vorenthalten - klassischer Fall von "zuviel getankt"... an einer Tankstelle in Mainz hat sich an Rosenmontag ein besonders spendabler Fastnachter in die Bredouille gebracht. Erst lud er alle Kunden ein, dann konnte er seine eigene Rechnung nicht mehr zahlen. Wie die Sache ausgegangen ist? Das lest ihr bei unseren Kolleginnen und Kollegen bei Instagram.

6:20 Uhr Nürburgring-Manager beenden Russlandgeschäft Und mal wieder Neuigkeiten in Sachen Russland und Nürburgring-Besitzgesellschaft: Zwei führende Manager wollen nach SWR-Informationen zusätzliche Geschäfte in Russland beenden. Dort hatten die beiden eine weitere Firma. Sie bauten Müllverbrennungs-Anlagen mit deutschen Partnerunternehmen. Ein Anwalt sagte dem SWR jetzt, die Firma in Russland werde aufgelöst. Grund sei ein Einfuhrstopp für Anlagen-Komponenten aus der EU. RLP Wegen EU-Sanktionen Nürburgring-Manager beenden Russlandgeschäft mit Müllverbrennungsanlagen Führende Manager der Nürburgring-Besitzgesellschaft wollen zusätzliche Geschäfte in Russland beenden. Grund sind die Sanktionen gegen das Land. 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 22. Februar 2023 um 6:00 Uhr.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Der Innenausschuss des Landtags trifft sich um 14 Uhr zu einer Sondersitzung - Anlass ist der Angriff auf eine Polizeistreife in Trier vergangenen Donnerstag. Die Ermittlungen dazu laufen. Aschermittwoch ist auch bei uns in Rheinland-Pfalz traditionell die Gelegenheit für die Parteien zum Schlagabtausch. Die SPD feiert den politischen Aschermittwoch in Alzey, die Grünen und die FDP in Mainz. Und die Opposition? Die CDU trifft sich unter anderem in Trier, die Freien Wähler in Rhens und die AfD in Mainz. Den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien fehlt es am Nötigsten. Ab heute gibt es eine neue Anlaufstelle für Sachspenden: Im ehemaligen Gebäude der Mainzer Fachhochschule können Sachspenden für das Krisengebiet abgegeben werden. Die zentrale Sammelstelle für RLP wurde vom Land zusammen mit der Stadt Mainz eingerichtet. Mitarbeiter nehmen täglich Sachspenden - nur Neuwaren werden angenommen - entgegen.

6:02 Uhr Ab Aschermittwoch Schmuddelwetter in Rheinland-Pfalz An Fastnacht haben wir ja viel Sonne getankt. Passend zur Fastenzeit wird aber jetzt auch das Wetter schlechter. Ab Mittwochnachmittag ziehen immer mehr Wolken auf und die ersten Regenschauer fallen. Es bleibt zunächst mild bei 11 bis 14 Grad. Im Laufe der Woche wird es aber immer kälter. Am Samstag kann es sogar wieder schneien. Video herunterladen (5,4 MB | MP4)