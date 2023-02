Seit dem Start der neuen Busgesellschaft KRN im Oktober kamen in Bad Kreuznach und Mainz-Bingen immer wieder Busse zu spät oder gar nicht. Jetzt soll ein neuer Fahrplan helfen.

Die neue Verkehrsgesellschaft KRN hatte Ende Januar mitgeteilt, dass sie das Angebot nach Fastnacht noch einmal verbessern will. Ab heute nun gilt in Bad Kreuznach und den beiden Kreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach der neue Fahrplan.

Buslinie wird an Schichtzeiten von Michelin angepasst

Dabei seien viele Wünsche der Kundinnen und Kunden berücksichtigt worden, sagt KRN-Geschäftsführer Uwe Hiltmann. Dazu gehöre beispielsweise, dass die Linie 216 an die Schichtzeiten des Reifenherstellers Michelin in Bad Kreuznach angepasst wurde.

Zudem wird diese Linie laut KRN von Planig nach Bosenheim verlängert. Um die Orte besser anzubinden, würden zusätzliche Haltestellen angefahren. Auf einigen Linien gebe es zudem Anpassungen, um den Schulverkehr besser zu koordinieren.

Mehr Bus-Angebote für Schüler in Oppenheim und Nierstein

Auch der Schülertransport in Oppenheim und Nierstein sei weiter ausgebaut worden, so die KRN. Ab heute sollen Busse die Schülerinnen und Schüler auch zur zweiten, fünften und neunten Stunde zum Unterricht bringen. In Oppenheim laufen demnach jetzt alle Fahrten der Linien 640, 644 und 646 in Richtung Norden über IGS und Gymnasium.

Laut KRN wurden bei nahezu allen Linien Anpassungen vorgenommen. Deshalb sollten sich die Fahrgäste vorab über das konkrete Angebot der einzelnen Fahrpläne informieren.

Seit die KRN den Busverkehr in der Region im Oktober des vergangenen Jahres übernommen hatte, gab es massiv Beschwerden. Immer wieder fielen Busse aus oder kamen viel zu spät. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler wurden zudem an den Haltestellen stehengelassen, weil die kleineren Busse zu voll waren.